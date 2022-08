Vuleta: Želim da pobedom u Cirihu stavim tačku na sezonu

BEOGRAD – Srpska atletičarka Ivana Vuleta izjavila je da bi ova sezona za nju mogla da bude najuspešnija u karijeri.

Vuleta je ove godine osvojila zlatnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku udalj, koje je održano u Beogradu, kao i zlato na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

„Naš cilj za ovu godinu je prvenstveno bila odbrana titule na SP u Beogradu. Sve je to prošlo glatko i sasvim očekivano s obzirom da je bilo na domaćem terenu. Neophodno je bilo samo da nastavimo do leta sa tim uspesima. Ova sezona preti da bude najušpesnija u mojoj karijeri. Osvojila sam dve zlatne medalje skokovima od preko sedam metara. Čekam samo finalni miting Dijamantske lige naredne nedelje u Cirihu da stavim tačku na ovu godinu“, izjavila je Vuleta za „Tanjug“.

Ona je najavila da će pokušati da pobedi u Cirihu.

„Idem na zlato u finalu. Tamo ću nastupiti rasterećena i želim da pobedom stavim tačku na ovu sezonu“, dodala je Vuleta.

Najbolju srpsku atletičarku naredne godine očekuju dva takmičenja.

„Sledeća godina je posebno interesantna zbog činjenice da će dva velika takmičenja biti relativno blizu i da neću mnogo putovati. EP u dvorani biće održano u Istanbulu, dok će Budimpešta biti domaćin SP na otvorenom. Čekam da se završi sezona pa ću onda praviti planove“, istakla je srpska atletičarka.

Olimpiske igre u Parizu biće održane 2024. godine.

„Pariz uvek stoji kao opcija, s obzirom da je tek za dve godine. Nemam više 20 godina, tako da više stvari moraju da budu uključene da bih mogla da nastupim. Telo se ne ponaša isto i sve dok osećam lagodnost da radim, bez bolova i povreda, tu sam. U principu odavno više ništa ne moram i sve ovo što radim i čemu težim to su neka moja mala lična zadovoljstva. Dolazi do smene generacije i ja sam srećna zbog toga. To je bila ideja sa čelnicima Srpskog atletskog saveza. Ideja je bila da stvaramo atletiku da traje. I treneri su se pokazali da mogu dugoročno da prave planove. To je nekako najbitnije. I kada odlučim da se povučem da se to ne oseti i da se uspesi prenesu na nekog drugog. To je zajednički uspeh“, rekla je Ivana Vuleta.

(Tanjug)

