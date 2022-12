Zaglis o sastanku sa Bodirogom: Ambijent dobar, ali nema napretka u pregovorima

MIES – Generalni sekretar Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) Andreas Zaglis priznao je danas da nema napretka u pregovorima sa Evroligom.

Zaglis je na tradicionalnoj konferenciji za novinare govorio o odnosima sa Evroligom, očekivanjima od narednog Svetskog prvenstva, sudijama…

„Novi izazov za nas je rat u Ukrajini. Ali, FIBA je prošla kroz Drugi svetski rat i Hladni rat, proći će i ovo. Pred nama je Svetsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u tri zemlje, Japanu, Indoneziji i Filipinima“, rekao je Zaglis.

On je potvrdio da je imao sastanak sa predsednikom Evrolige Dejanom Bodirogom.

„To ne bi trebalo da je neka vest. Ambijent je dobar, ali napretka nema. Istovremeno, a rekao sam to i prošle godine, FIBA je veoma spremna za diskusiju i napredak, doveli smo ljude za sto, imali smo planove i ideje“, izjavio je Zaglis

On je podsetio da je FIBA promenila datume novembarskih prozora u kvalifikacijama za SP.

„To nije bila laka odluka. Nažalost, moram da kažem da situacija unutar Evrolige ne napreduje. Nema to veze sa novim rukovodstvom, oni žele progres, ali unutar EKA postoji većina i manjina. Nema uniformnosti koja je potrebna da se započnu pregovori“, dodao je generalni sekretar FIBA-e.

Zaglis je naveo da nije srećan zbog trenutne situacije sa Evroligom, ali je istakao da će pregovoriti biti nastavljeni.

„Svi radimo na tome, cela FIBA. Ne samo zato što je to naša obaveza prema sportu. Ne očekujem da se nešto veliko desi u februaru. Pričamo o jednostavnim stvarima koje bi se promenile, ali ni za to ne postoji minimum konsenzusa. To je sadašnji status, a mi ćemo nastaviti da iznosimo predloge“, rekao je Zaglis.

On je istakao da je u dobrim odnosima sa Bodirogom.

„Potrebno je da postoji jedinstvena strategija. Da znamo šta elitna grupa timova želi i kako je to kompatibilno sa svima ostalim. Samo da vidimo šta elita koja vodi EKA hoće. A onda da li je to na istoj liniji sa svima ostalima. Za najvažnije pitanje, oko kalendara, potreban je minimalan korak, a klubovi ne žele da ga naprave. Oni su bili spremni da pomere utakmice zbog Svetskog prvenstva u fudbalu, ali ne kada su u pitanju mečevi kvalifikacija za košarkaško SP“, istakao je generalni sekretar FIBA.

On je podsetio da je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu bilo mnogo pritužbi na suđenje.

„Uvek ima pritužbi i grešaka. Lekcije su naučene i moramo da se pobrinemo da se ne ponove. Ali, greške u takmičenju po grupama su bile mnogo veće nego u nokaut fazi. To je do broja kvalitetnih sudija. Želimo najbolje sudije u našim takmičenjima. Ali, to je sigurno jedna od stvari koje želim da razgovaram sa prijateljima iz EKA“, naveo je Zaglis.

Zaglis je na kraju istakao da bi voleo da na narednom SP u Indoneziji, Japanu i Filipinima nastupe najbolji igrači iz svih reprezentacija, koje budu obezbedile nastup na Mundobasketu.

(Tanjug)

