Zakazan konačni obračun Đokovića i Australije, sudija najavio zanimljivu odluku! (video)

U noći između petka i subote održan je prvi deo drugog suđenja Novaku Đokoviću, kojem je imigracioni ministar Aleks Hok ukinuo vizu. Sudija Dejvid O’Kalahan je zakazao glavno suđenje za nedelju u 9.30 po lokalnom, a 23.30 dan ranije po srpskom vremenu, i najavio da odluku može da potencijalno donese panel sudija umesto njega samog.

Đoković je u subotu ujutru po australijskom vremenu ponovo priveden nakon davanja izjave u imigracionim prostorijama, a zatim se zaputio kod svojih advokata, odakle će otići u pritvor u 14 časova.

Sudija Dejvid O’Kalahan je prihvatio odluku sudije Entonija Kelija da prebaci suđenje na Federalni sud, te je zakazao novo i finalno suđenje za nedelju.

On je najavio da će u toku dana odlučiti da li će on sam učestvovati na suđenju, ili će odluku doneti zajedno sa panelom sudija. Ono što je najzanimljivije je da ukoliko bude panel, nijedna strana neće imati pravo na žalbu posle finalne presude.

Advokati ministra Hoka naveli su da ne žele panel sudija, dok su Đokovićevi advokati rekli da nemaju ništa protiv toga.

That was quick. The hearing will be tomorrow at 9.30 am Melbourne time pic.twitter.com/yz8IrXwxVE

— NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) January 14, 2022