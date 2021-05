„Zapad boli što momak iz Srbije pobeđuje“

Srpski teniser Viktor Troicki koji je najavio da uskoro završava karijeru, stao je u odbranu svog prijatelja i kolege Novaka Đokovića, koji je konstantno na udaru Zapada.

Jednostavno, oni nikako ne mogu da se pomire sa činjenicom i da prihvate da je jedan momak iz Srbije najboljih teniser sveta, da vlada belim sportom i da obara rekorde Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala, koji su pre njegovog dolaska suvereno vladali.

Troicki: "Vi dico perché Djokovic è meno amato di Roger Federer e Rafael Nadal" https://t.co/rUhD8VrFTr pic.twitter.com/H1WXD4uR0B — Tennis World Italia (@TennisWorldit) May 1, 2021

„Svi vidimo averziju koju imaju prema Novaku. Veoma je prosto videti. Činjenica je da su Rafael Nadal i Rodžer Federer bili tu pre nego što se Đoković pojavio, a onda je odjednom došao momak iz Srbije koji pobeđuje na svim turnirima“, izjavio je Troicki za Objektiv.

​Viktor, koji je zamenio Nenada Zimonjića na mestu selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije, osvrnuo se i na to kakvu sliku svet ima o našoj zemlji.

„Svi znamo kakva je situacija bila kod nas poslednjih decenija, i to da svet nema lepu sliku o nama. Upravo zbog toga, ne svi, ali neki ga osuđuju i imaju krivu sliku o njemu. Novak je pre svega dobronameran čovek, želi svim da pomogne, to je pokazao bezbroj puta. To što ga osuđuju, ili ga ne poznaju ili žele da naprave senzaciju, tamo gde je nema. Nije to lepo, u mnogim situacijama greše, ali eto, tako je“, poručio je Viktor Troicki.

(Sputnjik)

