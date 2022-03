Zđelar: Mislim da se Partizan nije obrukao

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Saša Zđelar rekao je da se crno-beli nisu obrukali u revanšu meču protiv Fejenorda.

Fudbaleri Partizana izgubili su od Fejenorda 3:1 u Roterdamu u revanš meču osmine finale Lige konferencija. Crno-beli su završili nastup u Evropi, dok je holandski tim posle ubedljivih 5:2 u Beogradu, ukupnim rezultatom 8:3 izborio prolazak u nastavak takmičenja.

„Partizan je bio mnogo bolji nego u Beogradu. Nekako smo u Beogradu primali jeftine golove, ali ova utakmica nam je poslužila da se odmerimo, da uradimo jedan dobar test pred ponedeljak koji nam je veoma važan i mislim da se Partizan nije obrukao. Mislim da je Partizan bio dosta ćvršći, da je igrao dobar fudbal tokom cele utakmice. Dobro se borio sa jednom izuzetnom ekipom i na kraju je primio taj treći gol, prema mom mišljenju, nezasluženo. Ali, u ovom momentu nije ni važno. Idemo dalje i ponedeljak je za nas najbitniji“, rekao je Zđelar za klupski sajt.

Partizan se vraća obavezama u Superligi, gde će u ponedeljak u 28. kolu gostovati Radniku u Surdulici.

„Moramo da se koncentrišemo na naše prvenstvo. Moram da kažem i da je ova ekipa napravila veoma mnogo u Evropi i da sigurno, kada smo počeli sezonu na pripremama u Sloveniji. Nko nije očekivao da ćemo stići do ovde i igrati pred 50.000 ljudi i uživati na ovakvom terenu. Čestitam svim momcima, stvarno smo napravili veliki iskorak u Evropi i idemo dalje. Okrenućemo se našem prvenstvu i idemo do kraja“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.