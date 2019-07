Zđelar: Protiv Inđije moramo da budemo na našem nivou

BEOGRAD – Vezni fudbaler Partizana Saša Zđelar, pred početak nove sezone u Superligi i utakmicu prvog kola protiv Inđije, rekao je da tim mora da bude svom nivou.

„Ušli su u Superligu željni dokazivanja i sa takvim ekipama je uvek teško, ali moramo biti na našem nivou“, rekao je Zđelar za klupski sajt.

Crno- beli su tokom priprema odigrali nekoliko kontorlih utakmica, a najžnacajnije provere za predstojeću sezonu bile su utakmice protiv Olimpije i Bordoa.

„Kada bismo ocenili pripreme samo na osnovu te dve kontrolne utakmice sve bi bilo odlično. Ali to su utakmice koje su svi želeli da igraju i da se pokažu, ali isto tako one nisu takmičarske. Sada sledi ono najvažnije, a to je da počinje nova sezona u kojoj je svaka utakmica važna“, rekao je Zđelar.

Meč protiv novajlije u najjačem rangu srpskog fudbala Partizan igra na gostovanju u nedelju, a četiri dana kasnije očekuje ih meč drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Konahs Ki Nomadsa iz Velsa.

„Sigurno teško gostovanje jer je to stil igre koju mi ne igramo, ali opet ni oni naš. Moramo što bolje da se pripremimo za protivnika“, zakljucio je Zđelar.

(Tanjug)