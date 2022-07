Željko Tanasković: Generalni sekretar OS S zloupotrebljava položaj

Počasni predsednik Odbojkaškog kluba Partizan Željko Tanasković ocenio je danas da generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević zloupotrebljava službeni položaj.

„Mi smo 26. maja poslali zvaničan dopis OS S da tražimo sastanak kako bismo izneli određene probleme i dali predloge i instrukcije kako bismo unapredili takmičenje. Tražili smo da taj sastanak ostane u našoj odbojkaškoj kući. Tako sam vaspitavan i to je bila naša ideja. Mi nismo dobili odgovor, sve naše zamerke odnose se na rad generalnog sekretara Ivana Kneževića. On je pokazao neprofesionalnost, da nam ne odgovori“, kazao je Tanasković na konferenciji za medije OK Partizan.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.