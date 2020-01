Luda po njega: Zgodna Bugarka zbog Đokovića završila u Dnevniku (video)

Atraktivna bugarska pevačica Kamelija se nedavno i javno zahvalila Novaku Đokoviću koji je dodatno promovisao njen hit „Luda po tebe“ nakon osvajanja ATP kupa.

Jedna od pesama uz koje su u svlačionici slavili Novak i ostali srpski reprezentativci je upravo delo Bugarke koja ja postala poznata i u Srbiji zahvaljujući filmu “Južni vetar“.

Tamošnje televizije su odmah kontaktirale Kameliju koja ja vrlo brzo postala tema svih medija u Bugarskoj, a čak je prilog o njoj bio i na televizijama, te se uključivala u iste i tom prilikom se zahvalila Đokoviću.

– Imajući u vidu da je pesma bila hit prošle godine, kada je film i snimljen, to me još više raduje. Moram da kažem da me čini ponosnom i veoma srećnom to što jedan takav sportista na bugarskom peva i slavi svoj veliki uspeh – rekla je pevačica, prenosi Blic.

Snimak na kom srpski teniseri pevaju njenu pesmu je na svom Instagram profilu podelila i Kamelija koja je tada napisala “srećna pobeda, momci“.