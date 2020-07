Zidan: Verujem Joviću, ostaje u Realu i naredne sezone

MADRID – Trener fudbalera Real Madrida Zinedin Zidan izjavio je da veruje mladom srpskom napadaču Luki Joviću i da će on sigurno i naeredne sezone nositi dres „kraljevskog kluba“.

„Kao i uvek, kad me pitate za Luku, reći ću vam da je on mlad i talentovan fudbaler. Bila je ovo teška sezona za njega, što zbog povreda, što zbog nekih drugih stvari koje su mu se dogodile van terena. Ja mu i dalje verujem i videćemo ga i naredne sezone“, rekao je Zidan posle pobede protiv Leganesa 2:1, a prenosi AS.

Jović je na poslednjem meču u sezoni odigrao pola sata, ostavio solidan utisak, ali je opet, sticajem okolnosti, dospeo u prvi plan jer ga je u finišu meča lopta pogodila u ruku u šesnaestercu, a sudije, ni posle gledanja VAR-a, nisu dosudile penal koji je Leganesu mogao da dionese opstanak u La Ligi.

(Tanjug)

