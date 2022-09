Žilijen Furnije: Često sam se svađao sa Galtijeom

NICA – Bivši sportski direktor Nice Žilijen Furnije izjavio je da je imao česte sukobe sa bivšim trenerom ovog kluba Kristofom Galtijeom, koji je tokom leta preuzeo Pari Sen Žermen, prenose francuski mediji.

Galtije je prošle sezone trenirao Nicu, a potom je preuzeo pariski klub.

„Od početka smo u Nici imali haotičan odnos. Iskreno, ako objasnim prave razloge zbog kojih smo se svađali, Kristof ne bi mogao da uđe ni u jednu svlačionicu u Francuskoj, a ni u Evropi“, rekao je Furnije.

On nije želeo da otkrije zbog čega se svađao sa Galtijeom.

„Ovo nisu samo fudbalske stvari. To su mnogo, iz mog ugla, ozbiljnije teme koje me duboko pogađaju. One indirektno imaju veze sa fudbalom“, naveo je Furnije, koji je trenutno sportski direktor Parme.

(Tanjug)

