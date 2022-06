Zimonjić: Novak će iz poraza izaći još jači i motivisan

BEOGRAD – Bivši srpski teniser Nenad Zimonjić izjavio je danas da veruje će Novak Đoković izaći još jači i motivisaniji posle poraza od Rafaela Nadala u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Zimonjić je rekao da su svi ljubitelji tenisa s nestrpljenjem očekivali sinoćnji meč, koji je pripao Nadalu 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

„Siguran sam da su svi uživali u sjajnom tenisu. Ono što sam ja video je da Novak nije meč počeo najbolje, i nije imao energiju koju smo od njega očekivali. Tokom meča smo mogli da vidimo o kakvim se šampionima radi. Obojica i najmanji pad u igri protivnika koristili su na najbolji mogući način. U momentima kada bi se većina igrača predala i pomislila da nemaju šanse, u meč su se vraćali i jedan i drugi. Nadao sam se da će Novak dobiti četvrti set, bolje je taktički igrao i verovao sam da ako se uđe u peti set da će on izaći kao pobednik“, kazao je Zimonjić za K1.

Zimonjić je rekao da Đokoviću nije prijala publika u Parizu.

„Novaku nije prijala takva publika, njemu je u tim situacijama najteže. On treba da se nosi sa tim. Imao je takve situacije u karijeri da je ceo stadion navijao protiv njega, i kao reprezentacija kada smo igrali u gostima to je gotovo uvek bio slučaj. Ali, uvek je nalazio načina da se izbori sa tim. Pretpostavljam da sada, pošto je prvi na svetu i oborio je sve rekorde, očekuje da ima više poštovanja i da ljudi za njega navijaju, ali to nije dobijao ove godine. Svakome prija kada je publika uz vas i daje vam to dodatnu energiju i snagu. Ima on mnogo navijače širom sveta i sinoć je na tom stadionu imao svoje navijače. Publika igra veliku ulogu, ali ne presudnu. Stil i način igre su presudni“, rekao je Zimonjić.

„Nadal je na početku imao mnogo sreće ali je igrao mnogo mnogo agresivnije. Oni se jako dobro poznaju i čitaju, a Nadal je u odlučujućim momentima za nijansu bolje i agresivnije odigrao. Treba da budemo presrećni što smo svedoci fenomenalne ere tenisa. Taj nivo tenisa, to gde su Federer, Nadal i Novak otišli i kako su pomerali granice i inspirisali jedni druge da budu još bolji, to je neverovatno. Težak je ovo poraz, ali Novak će izaći još jači i motivisaniji da obori rekord u grend slemovima. Federer i Nadal su imali ogromnu prednost, ali ih je stigao i prestigao. Oboriće i taj rekord koji mu nedostaje“, kazao je Zimonjić.

Poznati teniski trener Bogdan Obradović izjavio je da pariska publika ne shvata srpski humor i performans.

„Novak je broj 1 na svetu, i njemu treba da se kaže bravo, a ne bu! Nije publika njega omela. On je njih omeo, metlom ih je počistio ali oni žele da ga sapletu i da padne. To im je cilj i sa Vimbldonom, da ostane bez bodova. Ali, počistiće on sve njih opet“, kazao je za K1 Bogdan Obradović.

On tvrdi da je Đoković igrao sporije protiv Nadala.

„Novak nije do kraja istakao svoj „kiler instinkt“ i tu je napravio grešku. Kada je ubrzavao igru, postizao vinere i okrenuo rezultat, to je bila prava igra. Protiv Nadala jedino tako može da se igra, brzo. A Novak je igrao sporije. Nadal je terao Novaka da trči. Treba Novak da se vrati na teniski teren, da se natrenira i pripremi“, rekao je Obradović.

(Tanjug)

