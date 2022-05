Zubac za Tanjug: Niko na svetu ne može da zaustavi Jokića

BEOGRAD – Ne postoji košarkaš na svetu koji može da čuva Nikolu Jokić. On ako nekada ima lošu utakmicu, to nije do odbrane, nego je do njega jer je imao loš dan, pa je zasluženo opet MVP NBA lige, kaže centar LA Klipersa Ivica Zubac.

Hrvatski košarkaš kao promoter Adidasa stigao je u Beograd na Fajnal-for Evrolige, a u intervjuu za Tanjug govorio je o svojoj sezoni u NBA ligi, Luki Dončiću, kao i o završnici najjače lige na svetu i Evrolige.

„Jokić igra maestralno i još nisam smislio način na koji mogu da ga čuvam. Pogađa teške šuteve s polja, iznutra, može da doda, ne možeš ga udvojiti jer će uvek naći neko rešenje. Zasluženo je opet MVP“, rekao je Zubac i dodao da je blizu tog nivoa i Slovenac Luka Dončić.

„Po mom mišljenju, ima tu četiri, pet igrača koji igraju na tom MVP nivou, i sve zavisi o nijansama i uspehu ekipe. Mislim da je moguće da u nekom trenutku Luka dobije tu nagradu, ali dok je Nikola tu… biće zanimljivo“, kazao je on.

Poslednjih godina, sve je više igrača sa ovih prostora koji dobijaju zapaženu ulogu u NBA ligi.

„Što nas je više, dobijamo veći respekt od strane Amerikanaca. Sećam se da se dosta manje pričalo o Balkancima kada sam došao u ligu i da nismo dobijali toliki respekt. Ipak, s’vremenom dosta igrača odavde ima sve veće uloge u svojim timovima. Luka i Nikola igraju na MVP nivou, glavni su igrači u svojim timovima. U dobrom smo položaju i to je važno i nama, pa i onim igračima koji tek treba da dođu u ligu“, kaže Zubac.

LA Klipersi su sezonu završili tek na devetom mestu, bez plasmana u plej-of. Usled mnogo povređenih igrača u timu, nekadašnji košarkaš Mege je došao do prve petorke, gde je i završio sezonu.

„Taj nedostatak igrač je pomogao nama koji smo bili na klupi da dobijemo veću šansu i da pokažemo šta možemo. Napokon mi se otvorio prostor da mogu više napadački da igram i mislim da sam pokazao određeni kvalitet. Nadam se da će svaka buduća sezona biti sve bolja i bolja“, rekao je Zubac.

Navodi da bi više voleo da ove sezone u NBA ligi trijumfuje ekipa sa Istoka.

„Mislim da Golden Stejt ima iskustvo koje im može pomoći, ali mi se od početka plej-ofa igra Bostona najviše sviđala. Više bih voleo da ekipa sa Istočne konferencije osvoji prsten nego sa Zapadne, jer mnogo više tokom sezone igramo sa ekipama na Zapadu, pa im ne želim baš da budu na tom prvom mestu. Šalu na stranu, igra se dobra košarka i koja god ekipa da osvoji, biće zasluženo“, kazao je hrvatski košakaš.

Zubac je u Beogradu zbog Fajnal-fora Evrolige, a za titulu će igrati košarkaši Efesa i Real Madrida.

„Daću prednost Efesu“, zaključio je igrač LA Klipersa.

Finale se igra večeras od 19 sati, dok se od 16 časova u meču za treće mesto igraju košarkaši Barselone i Olimpijakosa.

(Tanjug)

