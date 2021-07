Žugić: Arena postaje lider u regionu kad je sport u pitanju

BEOGRAD – Direktor Arena Ćannels Group Nebojša Žugić izjavio je danas da su kupovinom prava prenosa fudbalske Premijer lige napravili najbolji mogući potez, koji pokazuje da Arena postaje lider u regionu kada je sport u pitanju.

„Nije čudno što se ovolika galama digla oko Premijer lige. Ona je dragulj u fudbalskim ligama. To je najpopularnija, najatraktivnija liga, najjača i najzanimljivija na svetu i naravno da ona sa sobom donosi ogromnu gomilu fanova. Engleska liga dolazi kao šlag na tortu na ono što smo u prethodnom periodu obezbedili od prava za naše gledaoce“, rekao je Žugić Tanjugu.

Istakao je da je što se tiče najvažnije sporedne stvari na svetu, sada ceo krem fudbala na Areni.

„Od Lige šampiona, ostalih UEFA takmičenja, Serije A, La Lige, fracuske Lige 1, imamo Portugalce i na kraju imamo Engleze. To je prva poslastica za ljubitelje za ljubitelje fudbala“, dodao je Žugić.

Arena će u narednih šest godina, počev od sezone 2022/2023 prenositi sve utakmice Premijer lige u šest zemalja bivše Jugoslavije, a mediji navode da je prava prenosa otkupila za 100 miliona evra po sezoni, ukupno 600 miliona evra.

„Ne mogu da pričam o ciframa, jednostavno ne želim da kršim sporazum koji imamo sa ligama. Mogu da kažem da cifre nisu tačne. Mislim da je ta čela priča o ciframa i politizovanje jedne tržišne utakmice, skretanje pažnje sa glave teme, a to je da Arena postaje lider u regionu kada je sport u pitanju, da zajedno sa svim ostalim našim kanalima čini fenomenalnu ponudu. Mislim da dolazi do ozbiljne promene snaga na tržištu i to je ono što izaziva ovakvu reakciju“, rekao je Žugić.

On je istakao da mu je žao zbog takve rekacije, jer kako kaže, konkurencija i utakmica treba da imaju bar neka pravila, dostojanstvo i etiku koje se treba držati.

„Ovde je sve to izbrisano, nestalo i prešlo se na jednu utakmicu, u kojoj mi ne želimo da igramo na taj način. Mi imao svoj cilj, svoju strategiju i svoje računice. Sigurni smo da smo kupovinom Premijer lige napravili najbolji mogući potez“, naveo je on.

Žugić ističe da su njihovi partneri iz NBA oduševljeni onim što su uradili, a istu reakciju očekuje i od partnera iz Premijer lige.

„Sa NBA smo napravili revoluciju kada je u pitanju promocija i vidljivost te lige, prenosimo daleko vise utakmica nego što je to ikada bilo. Imamo dnevne izveštaje, nedeljnik… Naši komenatatori su bili na finalu, imali su intervjue sa parketa. Mi napravili jedan jako dobar proizvod. Ne samo gledaoci, već su i naši partneri iz NBA oduševljeni što šmo uradili, prezadovoljni su što su nas izabrali za partenere. Isto će biti i sa Premijer ligom. U tom svetu se sve te stvari prate, međusobno komuniciraju kao i u svakoj branši“, naveo je on.

Prenosićemo svih 380 utakmica, uradićemno sve da se našsi gledaoci osećaju kao da su na nekom od stadiona Premijer lige, zaključio je Žugić.

(Tanjug)

