Senzacija: Zverev pobedio Nadala, Novak danas protiv Tima u borbi za povratak na 1. mesto

Mladi nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio je večeras Španca Rafaela Nadala sa 6:2, 6:4 u prvom kolu grupe „Andre Agasi“ na završnom Mastersu u Londonu.

Last year’s champion triumphs 6-2, 6-4 & defeats Nadal for the first time in his career 👌

Zverev, branilac titule, odigrao je sjajan meč i prvi put u karijeri pobedio Nadala, koji očigledno nije potpuno spreman zbog povrede.

Sascha’s last 3 matches at the Nitto Atp Finals:

A 7/5 7/6 win against Roger

A 6/4 6/3 win against Novak

A 6/2 6/4 win against Rafael

Looks like it is HIS f*cking court 😌🙊 pic.twitter.com/YAgloYdBI9

— Jade 💫 (@dimirevs) November 11, 2019