Zvereva uhvatili kako koristi telefon tokom meča, od tvrdi da je to flašica vode (video)

Aleksandar Zverev do sada se nekoliko puta susreta sa optužbama da tokom mečeva proverava svoj mobilni telefon, a tako je bilo i sinoć u meču protiv Cicipasa.

Was Zverev breaking rules by checking his phone? He says no. Judge for yourselves pic.twitter.com/e5NFazgOkM

Nemac je na pauzi imeđu trećeg i četvrtog gema seo na klupu i sagnuo se da nešto ‘potraži’ u svojoj torbi za rekete, a kamera je u tom trenutku uhvatila u kadru tenisera čija je ruka imala pokrete kao da provera telefon.

Na internetu se podigla velika prašina o ovom zabranjenom postupku, ali i činjenici da nije kažnjen jer sudija nije video ništa, a mnogi su primetili da se Saši u prošlosti već nekoliko puta dešavalo da protiv pravila proverava telefon na terenu.

Here is Zverev the cheater checking his Dexcom monitor in Beijing .The ATP need to fine and ban him immediately HE CANT KEEP GETTING AWAY WITH THIS pic.twitter.com/X1XtHOLYWZ

