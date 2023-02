Zvezda bolja od Borca, sa Partizanom za finale Kupa Koraća

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Nišu pobedili Borac iz Čačka sa 89:64 (17:19, 18:12, 29:17, 25:16).

Crveno-bele je do pobede vodio Luka Vildosa sa 18 poena, Nemanja Nedović je dodao 13, Filip Petrušev 11, dok su Fakundo Kampaco i Ognjen Dobrić postigli po deset poena.

U timu Borca najbolji je bio Đorđe Gagić sa 14 poena i devet skokova, 14 poena je ubacio i Marko Radonjić, poen manje je postigao Hanter Hejl, dok je Diante Boldvin utakmicu završio sa 11 poena.

Zvezda će se za plasman u finale nacionalnog kupa boriti sa Partizanom, koji je juče u četvrtfinalu bio bolji od Spartaka sa 91:69.

Borac je dobro počeo meč, pa je predvođen Gagićem sredinom prve deonice stigao do dvocifrene prednosti (17:6). Međutim, usledio je pad u igri čačanskog tima, nekoliko grešaka i izgubljenih lopti što je Zvezda iskoristila i taj deo igre završila serijom 11:2.

Serija Zvezde je nastavljena i na početku druge četvrtine trojkom Kampaca i poenima Ilića, pa su izabranici Duška Ivanovića poveli sa 22:19. Crveno-beli su imali i plus sedam (30:23), ali je Borac sa dve trojke u finišu tog dela igre prišao na četiri poena zaostatka pred veliki odmor – 35:31.

Zvezda je na početku treće četvrtine stigla do prve osetnije prednosti (46:34), nakon čega je prednost crveno-belih rasla do plus 17 (53:36). Zvezda je u poslednjih deset minuta ušla sa 16 poena prednosti (64:48) i do kraja meča nije dozvolila Borcu da se vrati u meč.

Polufinale između Crvene zvezde i Partizana na programu je sutra od 21.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.