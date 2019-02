Zvezda bolja od Rabotničkog za četvrtu pobedu u Turskoj

ANTALIJA – Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Rabotnički 2:1 (1:1) za četvrti trijumf iz isto toliko provera na pripremama u Turskoj.

Zvezda je preokretom došla do pobede preko Alekse Vukanovića u 43. i Lorenca Ebisilija u 54, nakon što je prethodno Dejan Blaževski u 41. minutu.

Trener Vladan Milojević priliku je pružio igračima sa nešto manjom minutažom do sada na pripremama, a vredi istaći i da je Zoran Popović odbranio penal Blažu Ilijoskom u 36. minutu.

Pre Rabotničkog, Zvezda je u Antaliji savladala Ludogorec (3:1), Austriju iz Beča (3:0) i nemački Vaker Nordhauzen (2:0).

Do kraja priprema crveno-beli imaju još jedan test, protiv Maribora u petak.

(Tanjug)