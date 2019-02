Zvezda gostuje Ferencvarošu; Vasić: Da kući odnesemo bodove

BUDIMPEŠTA – Vaterpolisti Crvene zvezde sutra gostuju Ferencvarošu u Budimpešti u 9. kolu A grupe Lige šampiona sa ambicijom da dođu do prvih bodova ove sezone.

Tim Aleksandra Filipovića zabeležio je svih osam poraza u elitnom takmičenju, među kojima je i jedan u Beogradu 15:6 od ekipe čiji su članovi srpski reprezentativci Stefan Mitrović i Nikola Jakšić.

„Čeka nas veoma težak meč protiv mađarskog tima, ali puno smo vežbali i mogu da kažem da napredujemo iz dana u dan. Verujem da će biti zanimljiva utakmica“, rekao je trener crveno-belih Filipović, a prenosi LEN.

Vaterpolista Dušan Vasić veruje u podvig protiv izrazitog favorita.

„Nadamo se da ćemo konačno doneti neki bod u Beograd. Spremni smo za teško gostovanje. Ferencvaroš je veoma dobar tim, ali sam uveren da ćemo imati šansu“, poručuje Vasić.

Trener Ferencvaroša Žolt Varga pozvao je svoje igrače da ozbiljno shvate duel sa srpskim predstavnikom.

„Znamo da Crvena zvezda ima mlad i ambiciozan tim, koji uvek igra čvrsto najmanje jedno poluvreme. To smo mogli da vidimo i u Beogradu… Moramo da budemo skocentrisani od prvog do poslednjeg minuta i želimo da što pre napravimo razliku kako bismo lakše došli do pobede“, zaključio je Varga.

Utakmica Ferencvaroš – Crvena zvezda igra se sutra od 20.30.

(Tanjug)