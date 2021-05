Zvezda i BuduÄ‡nost poÄŤinju finalnu seriju ABA lige

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde i Budućnosti danas od 18.30 igraju prvi meÄŤ finalne serije plej-ofa regionalne ABA lige.

Finale poÄŤinje u Beogradu u hali „Aleksandar Nikolić“, a šampion Jadranske lige biće ona ekipa koja prva doÄ‘e do tri pobede u finalnoj seriji.

Ova dva tima u borbi za šampionski prsten regionalnog takmičenja igraju treću godinu zaredom.

Trener crveno-belih Dejan Radonjić rekao je da su se u finalu našla dva tima koja su bila najbolja u čitavoj sezoni.

„NajvaĹľnije je da fokus bude na prvoj utakmci. Na svima nama je da se trudimo da dobrom igrom pokušamo da kontrolišemo kvalitete ekipe Budućnosti, da dobrom energijom i koncentarcijom pokušamo da budemo bolji, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo. Koncentrisani smo na ono što treba da radimo na terenu. Razmišljam samo u tom pravcu, da individualnom i kolektivnom igrom treba da iskontrolišemo dobar napadaÄŤki kvalitet Budućnosti“, rekao je Radonjić.

Trener Podgoričana Dejan Milojević ne krije zadovoljstvo što se našao u finalu regionalne lge, a istakao je da i jedna i druga ekipa imaju neke prednosti.

„Srećan sam što smo ovde. ÄŚestitke i Zvezdi, nije bilo lako doći do finala. Verujem da nas oÄŤekuju lepe utakmice i da će ljubitelji košarke uĹľivati. Neka bolji pobedi. Meni je uvek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teĹľe doći do finala nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću da traĹľim od momaka, da daju sve što mogu. Ja se nadam da će to biti dovoljno za titulu“, rekao je Milojević.

