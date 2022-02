Zvezda ispustila 20 poena prednosti i izgubila od Monaka

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Monaka sa 80:91 (30:19, 22:23, 12:22, 16:27), u utakmici 25. kola Evrolige.

Crveno-beli su upisali 14. poraz u Evroligi i, uz osam pobeda, zauzimaju 14. mesto na tabeli, dok je Monako osmi sa skorom 12/12.

Najefikasniji u redovima Zvezde bio je Ostin Holins sa 19 poena, 15 je dodao Nikola Ivanović, dok je Ognjen Dobrić utakmicu završio sa 13 poena.

Monako je do pobede vodio Donatas Monteijunas sa 20 poena, tri manje je ubacio Dvejn Bejkon, Majk Džejms je postigao deset, a Danilo Andjušić osam poena.

Zvezda je dobro počela utakmicu i od rezultata 13:13 je serijom 17:3 stigla do dvocifrene prednosti, koja je potom u drugoj četvrtini rasla do maksimalnih plus 20 (45:25).

Medjutim, Monako je u poslednjih nekoliko minuta druge deonice uspeo da se vrati u meč iskoristivši pad u igri domaće ekipe, pa su crveno-beli na veliki odmor otišli sa „samo“ deset poena viška na svom kontu – 52:42.

Tim Saše Obradovića, koji je u Pioniru dočekan zvižducima, se u trećoj četvrtini potpuno vratio u meč. Monako je prvo poenima Džejmsa, Tomasa i Monteijunas prišao na minus četiri (54:50), da bi posle četiri vezana poena Andjušića i izjednačio na 64:64.

Monako je koristio lošu igru crveno-belih u poslednjoj četvrtini, pa je predvodjen Bejkonom i Monteijunasom, poveo sa 84:73, što crveno-beli nisu uspeli da sustignu do kraja meča.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom kolu Evrolige gostovati Uniksu, dok će Monako dočekati Žalgiris.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.