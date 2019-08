Zvezda protiv Jang Bojsa za istoriju, LŠ i 25 milona evra

BEOGRAD – Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju u Beogradu revanš meč protiv Jang Bojsa za drugi uzastopni plasman u Ligu šampiona, ali i nagradu od najmanje 25 miliona evra.

Sadašnja generacija trenera Vladana Milojevića ima sjajnu priliku da „podeblja“ svoja slova u knjizi istorije kluba i nastavlja da pomera granice one do kojih ranije nijedna nije – izbori mesto u LŠ i to na, u kratkom roku, rasprodatom stadionu „Rajko Mitić“, ali i postane prvi srpski klub sa dva plasmana zaredom u elitno takmičenje.

Prošle godine crveno-beli su do samog krema evropskog fudbala došli preko Salcburga, a sada imaju priliku da isprave „duhove iz prošlosti“ poput kijevskog Dinama, Rendžersa iz Glazgova, Milana i pred više od 50.000 navijača ponovo dočekaju čuvenu mušemu na glavnoj pozornici.

Remi iz Berna (2:2) samo je dodatno podgrejao euforiju, ionako tipično veliku u avgustu, ali trener Milojević smiruje strasti.

„Mirno spavajte“, poručio je Milojević celoj javnosti, podsetivši da je pritisak u ovakvim utakmicama normalan.

„Postoji pritisak, ali sportisti smo i ako hoćemo da igramo na ovom nivou moramo da se nosimo sa time“, jasan je on.

Kapiten Zvezde Marko Marin, koji zna kako se igraju ovako velike utakmice, kaže da njegov tim neće braniti dobar rezultat iz Švajcarske.

„Vreme je za moj gol, ali najbitniji je prolaz. Kako god da bude, samo da uđemo u Ligu šampiona. Zvezda to zaslužuje“, veliki optimista je Marin.

Utakmica je imala i „histeričnu“ uvertiru jer se karta tražila na svakom koraku oko stadiona, uz standardno velike redove već prvog dana prodaje, a mnogi su ostali uskraćeni za vredno parče papira, pošto bi i najmanje dve „Marakane“ bilo malo za sve zainteresovane.

Meč godine, između Crvene zvezde i Jang Bojsa, počinje u 21 sat.

(Tanjug)