Zvezda sa navijačima proslavila titulu na Malom Kalemgdanu

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde proslavili su sinnoć titulu šampiona Srbije s navijačima na Malom Kalemagdanu.

Uz navijačke pesme, vatromet, baklje i petarde, crveno-beli proslavili su petu titulu nizu, a ukupno 20. u istoriji kluba.

Iz tog razloga, Crvena zvezda dodaće drugu zvezdicu koju će igrači od sledeće sezone nositi na dresovima.

Kapiten šampiona Srbije Branko Lazić zahvalio je navijačima koji su došli u velikom broju na proslavu.

Trener Milan Tomić poručio je pristalicama crveno-belih da su imali veliku ulogu u svim uspesima Zvezde ove sezone.

„Bez vas ne bismo uzeli ni Superkup, ni ABA ligu, ni našu ligu. Hvala na podršci, bili ste naš šesti igrač. Sledeće godne idemo dalje, u Evroligu“, rekao je Tomić okupljenima na Malom Kalemegdanu.

Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović istako je zadovoljstvo što se sinoć s navijačvima susreo na Malom Kalemegdanu.

„Osvojili smo Superkup, ABA ligu… Imamo sjajnu sezonu iza nas zahvaljući treneru, stručnom štabu, ovim divnim momcima. Naravno, nešto smo i mi uradili oko toga. Ovaj grom što je udario, ako je to tačno, on je poslao Božiji poruku. A to znači da je Bog uvek na strani pravednika i on je na našoj strani. Hvala vam na podršci tokom cele sezone koja je bila teška i specifična“, rekao je Čović.

Crvena zvezda je u četvrtoj utakmici finala Superlige pobedila Partizan sa 76:75 i sa 3:1 u seriji postala šampion Srbije.

(Tanjug)