Zvezda ubedljivo pobedila Ferencvaroš u Ligi Evrope

BEOGRAD – Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Ferencvaroša 4:1 (2:0) u meču trećeg kola grupe H Lige Evrope.

Golove za Crvenu zvezdu postigli su Gejlor Kanga u 27. iz penala i 60, Stefan Mitrović u 35, Aleksandar Katai u 50. minutu. Jedini strelac za goste bio je Kristofer

Zakariajasen u 71. minutu.

Monako je na svom terenu pobedio Trabzon 3:1 u drugom meču trećeg kola grupe H Lige Evrope. Golove za Monako postigli su Visam Ben Jeder u 14. i u poslednjim trenucima prvog poluvremena iz penala, kao i Aleks Disasi u 55. minutu. Jedini strelac za goste bio je Anastios Bakasetas u 72. minutu. Turski klub je od 11. minuta igrao sa

fudbalerom manje pošto je isključen Maksimilijan Lopez.

Prvo mesto na tabeli grupe H drži Monako sa šest bodova, koliko ima i drugoplasirani Ferencvaroš. Crvena zvezda je treća sa tri boda, koliko ima i Trabzon.

Šampion Srbije će za nedelju dana gostovati Ferencvarošu, dok će Trabzon dočekati Nicu u 4. kolu LE.

Crvena zvezda je ušla ofanzivno u meč, prvu ozbiljniju priliku imao je Aleksandar Pešić u 17. minutu, a njegov udarac je završio pored gola gostiju. Nekoliko

minuta kasnije pokušao je Milan Rodić, a siguran na golu je bio golman Ferencvaroša. Domaći su poveli u 27. minutu. Mirko Ivanić je šutirao, ali je lopta

pogodila u ruku Anrija Vingu. Sudija Lorens Viser je pokazao na korner, ali je posle intervencije iz VAR sobe promenio odluku i svirao je penal. Siguran sa bele tačke

bio je Kanga.

Crvena zvezda je nastavila sa napadima posle vođstva, a u 35. minutu bilo je 2:0 za domaći tim. U strelce se upisao Mitrović. Do kraja prvog poluvremena nije bilo

promene rezultata, a domaći fudbaleri nisu dozvolili igračima Ferencvaroša da stvore neku izgledniju šansu.

Domaći fudbaleri su postigli novi gol već na startu drugog poluvremena. Gobeljić je prosledio loptu do Kataija, koji je sa oko 18 metara zatresao mrežu Ferencvaroša.

Kanga je odličnim golom u 60. minutu oduševio sve navijače Crvene zvezde. On je iskosa sa leve strane na uglu šesnaesterca uputio precizan udara, a lopta je završila

u suprotnom gornjem uglu gola rivala.

Crvena zvezda je nastavila sa dobrom igrom u nastavku meča, ali je Ferencvaroš u 71. minutu uspeo da smanji rezultat preko Zakariajasena. „Crveno-beli“ su i posle

primljenog gola nastavili sa napadima, ali promene rezultata nije bilo.

3. kolo grupe H Lige Evrope:

četvrtak, 6. oktobar:

Crvena zvezda – Ferencvaroš 4:1 (2:0)

(Kanga 27p, 60, Mitrović 35, Katai 50 – Zakariajasen 71)

Monako – Trabzon 3:1 (2:0)

(Ben Jeder 14, 45+2pn, Disasi 55 – Bakasetas 72)

Tabela:

Monako 3 2 0 1 4:2 6

Ferencvaroš 3 2 0 1 5:6 6

Crvena zvezda 3 1 0 2 5:4 3

Trabzon 3 1 0 2 5:7 3

(Tanjug)

