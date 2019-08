Zvezdi izmakao trijumf u Bernu, revanš za Ligu šampiona u Beogardu (video)

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su u Bernu sa Jang Bojsom 2:2 (1:1) u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona.

Domaći tim je pred više od 30.000 gledalaca na stadionu „Švajcarska“ poveo golom Rožea Asalea u 7, ali je Zvezda uspela da preokrene preko Miloša Degeneka u 18. i debitanata Matea Garsije u 46, da bi Gijom Oro iz penala u 76. minutu sprečio poraz Jang Bojsa.

