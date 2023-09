Abazović: Šestoro osumnjičeno zbog izgranje tunela ispod Višeg suda, nađen kamion

Predsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da je za kopanje tunela ispod Višeg suda osumnjičeno šest lica i da je nađeno vozilo koje su koristili prilikom obijanja sudskog depoa.

„Nevererovatno je da Viši sud nije mogao da u depo postavi kameru, to košta oko sto eura mislim, da ima video nadzor. Kako taj depo izgleda, to je za rubrku verovali ili ne. Isto tako izgleda i arhiva u Vrhovnom tužilaštvu. To je veliki institucionalni problem“, kazao je Abazović za RTCG.

Depo Višeg suda u Podgorici obijen i do njega je prokopan tunel čiji je početak stan susedne zgrade, koja se nalazi naspram bočne zgrade suda, u centru Podgorice.

Zgrada Višeg suda je poslednjih meseci pod rekonstrukcijom, a taj deo Podgorice je premrežen tunelima iz ranijeg perioda. U depou su se čuvali dokumenta iz istraga, materijali zaplijenjeni tokom istraga, te značajna količina droge oduzete u policijskim akcijama. Tunel su otkrile službenice suda.

Biro za operativnu koordinaciju organa obaveštajno-bezbednosnog sektora (BOK) je danas konstatovao da se radi o najznačajnijem i najopasnijem udaru na institucije države i pravosudni sistem.

„Zaključeno je da je reč o aktivnostima sa visokim nivom organizacije i profesionalizma, koja je podrazumevala učešće većeg broja lica različite profilacije“, ističe se u saopštenju BOK.

U medjuvrmenu je saopšteno da će Osnovno državno tužilaštvo (ODT) proveriti ko je i po kojem osnovu dozvolio Abazoviću i njegovim ministrima Filipu Adžiću i Marku Kovaču da danas izvrše „izviđaj“ tunela koji vodi do depoa u Višem sudu.

Rukovodilac ODT-a Duško Milanović kazao je Pobjedi da će se oni odrediti u slučaju da se utvrdi da je prekršeno neko pravilo procedure.

„Juče smo izuzeli materijalne dokaze i prosledili na veštačenje. Policija obezbeđuje lice mjesta. Niti nas je ko pitao za dozvolu da poseti – niti smo znali dok to nismo videli u medijima”, rekao nam je Milanović.

Povodom izjave Abazovića, nakon obilaska prostorija Višeg suda „da je neko iz Višeg suda morao biti uključen u ove aktivnosti, jer se početak kopanja tunela poklapa sa početkom renoviranja zgrade suda“, te da će tražiti odgovornost predstavnika ove institucije, reagovali su zajedničkim saopštenjem iz Vrhovnog i Višeg suda, rekavši da olako iznošenje ozbiljnih optužbi bez ikakvih dokaza ne bi trebalo biti način postupanja visokih državnih funkcionera.

Oni su naveli da su danas, u službenim prostorijama suda, uključujući sudski depozit, boravili predsednik vlade, ministri i njihovi saradnici, bez odobrenja i to u vreme trajanja uviđaja.

Iz vlade su reagovali, tvrdeći da je Abazović uz sve mere predostrožnosti ostvario „neposredan uvid u činjenično stanje“.

Navode da je kako je javnosti poznato – predsednik vlade sa ministrima i rukovodstvom Uprave policije posetio prostorije Suda i to, uz prethodnu saglasnost nadležnih organa.

(Beta)

