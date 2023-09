Abazović: Sumnjam da provaljivanje u depo suda ima veze sa istragom ubistva urednika Dana

Odlazeći premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da se početak kopanja tunela ispod Višeg suda u Podgorici i provaljivanje u depo tog suda poklapa sa najavom dolaska agenata američkog FBI-ja u Crnu Goru, nakon što im je poslat zahtev da pomognu u istrazi ubistva urednika Dana Duška Jovanovića.

„Imam pravo na svoje sumnje, ali tvrdim da je to najproblematičniji slučaj koji ukoliko se reši, a rešiće se ukoliko se nastavi sa ovom voljom, će dati odgovore na brojne probleme koje je Crna Gora imala vezano za organizovani kriminal prethodnih 20 godina. To prevazilazi tunel i mnoge druge tunele iz prethodnog perioda. Ne mogu da tvrdim da je to to, ali ne treba ni tu sumnju tek tako odbaciti“, kazao je on novinarima.

Prethodno je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić kazao da ne isključuje mogućnost da je tunel do depoa Višeg suda iskopan kako bi bili kontaminirani dokazi iz predmeta u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića pre dve decenije.

U depo Višeg suda u Podgorici provaljeno je i do njega je prokopan tunel čiji je početak stan susedne zgrade, koja se nalazi naspram bočne zgrade suda, u centru Podgorice.

Zgrada Višeg suda je poslednjih meseci pod rekonstrukcijom, a taj deo Podgorice je premrežen tunelima iz ranijeg perioda. U depou su se čuvali dokumenta iz istraga, materijali zaplenjeni tokom istraga, te značajna količina droge oduzete u policijskim akcijama. Tunel su otkrile službenice suda.

Za kopanje tunela ispod Višeg suda osumnjičeno je šest lica, a nađeno je vozilo za koje se sumnja da je nađeno prilikom obijanja sudskog depoa.

Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač izjavio je da iz depoa, u koji je provaljeno kroz podzemni tunel ispod Višeg suda u Podgorici, u ovom trenutku nedostaje 19 komada vatrenog oružja.

Abazović je dodao da ne može da kaže odakle su osumnjičeni za kopanje tunela do depoa podgoričkog Višeg suda, a komentarišući istražni postupak vezano za tunel kazao je da nikad efikasniji nije bio.

„Mi smo u roku od tri-četiri dana uradili značajan deo posla, sve sa svojom operativom. Sve sa operativom sa kojom raspolaže Crna Gora i mislim da smo na dobrom tragu da razotkrijemo kopače, a onda, što je i suština, da dođemo do nalogodavca“, naveo je Abazović.

Na pitanje da li su ukradeni pištolji organizovane kriminalne grupe „Kavčani“ ili „Škaljarci“ odgovorio je da je ukradeno više komada pištolja i više komada pušaka.

„Sve je to u domenu spekulacija. Lično mislim da to nije bio glavni motiv. Ako nekome treba 15 pištolja ili 20 pušaka, ne treba da kopa tunel, može da to nađe na crnom tržištu širom sveta i regiona. Mislim da su motivi potpuno drugi. Naravno, ne treba ništa isključiti, ali mislim da je ovo samo takozvano maskiranje“, ocenio je Abazović.

Vijesti su danas objavile da policija raspolaže određenim video-zapisima na kojima se vide osumnjičeni, kao i da su u posedu dve fotografije na kojima su žena i muškarac, navodno članovi kriminalne grupe koja je provalila u sudski depo, odakle su ukradeni dokazi iz više predmeta.

Taj medij je objavio fotografije.

Stručnjaci ocenjuju da će provaljivanje u depo Višeg suda u Podgorici, eventualna krađa ili kontaminacija dokaza, u složenim sudskim procesima sigurno proizvesti negativne posledice te da bi moglo dovesti do oslobađajućih presuda okrivljenih usled nedostatka tih dokaza.

