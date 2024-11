Advokat Horovic: Tužilaštvo dužno da obustavi postupak protiv Gorana Ješića

Advokat Vladimir Horovic, koji je pravni zastupnik nekadašnjeg potpredsednika Vlade Vojvodine Gorana Ješića, uputio je danas zahtev Tužilaštvu da odmah obustavi postupak i da naloži puštanje Ješića iz pritvora.

Horovic je za portal „Autonomija“ izjavio da je to učinio pošto je nakon saslušanja poslednjeg svedoka za slučaj u kojem se Ješić tereti, kao i dostavljenog medicinskog veštačenja, potvrđeno da ne postoje obeležja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, a samim tim ne postoji ni krivično delo.

Prema njegovim rečima, ranije danas je saslušan student Akademije umetnosti Relja Stanojević, koji je takođe u pritvoru, a kojeg je Ješić pokušao da odbrani od nepoznatih osoba u civilu sa kapaljučama, koje su se tek posle legitimisale kao policajci u civilu.

„Danas je saslušan poslednji svedok Relja Stanojević, koji je potvrdio da od trenutka kad su ga uhvatila najpre petorica, a potom preuzela dvojica u civilu kod kafića Trčika i vodila dalje, pa do trenutka kada je jedna osoba prišla i odgurnula jednog od onih koji su ga vodili, apsolutno niko od njih nije pomenuo da su policajci, te da je on sve vreme smatrao da su u pitanju otmičari“, naveo je Horovic.

Dodao je da je Stanojević svedočio da je u jednom trenutku video da je neki čovek odgurno jednog od otmičara. Kasnije je, rekao je, video da je Ješić taj čovek koji je pokušao da ga spasi.

„Do tog trenutka niko nije znao da je u pitanju policija, niti su se legitimisali do tad, niti su imali vidna policijska obeležja“, rekao je Horovic.

Objasnio je da se Ješiću stavlja na teret da je napao službeno lice u vršenju službene dužnosti, ali pošto mu nije bilo poznato da je u pitanju službeno lice, ne postoji ni krivično delo za koje se tereti.

Horovic je naveo i da je danas dostavljen inalaz veštaka kojim je utvrđeno da policajac kojeg je Ješić odgurno misleći da je u pitanju otmičar, nema nikakve telesne povrede, dok je u prijavi navedeno da je pretrpeo lakše telesne povrede.

„S obzirom na to da su i navedeno svedočenje i veštačanje potvrdili da ne postoje obeležja krivičnog dela, Tužilaštvo je dužno da odmah obustavi postupak i izda nalog da se Ješić pusti na slobodu“, rekao je Horovic.

Ako se to ne reši odmah, dodao je on, to bi značilo zloupotrebu ovlašćenja Tužilaštva.

Goran Ješić je uhapšen tokom masovnih demonstracija u Novom Sadu, 5. novembra uveče, na kojima su okupljeni tražili odgovornost režima za tragediju u kojoj je 15 ljudi poginulo a dvoje veoma teško povređeno kada se na njih obrušila teška armirano-betonska nadstrešnica sa objekta nedavno rekosntruisane Železničke stanice.

Ješić je osumnjičen za napad na službeno lice i u pritvoru je proveo 48 sati, nakon čega je sud odlučio da ga pusti na slobodu.

Na tu odluku suda se žalilo tužilaštvo i Ješiću je potom u petak ponovo određen pritvor, ovaj put do 30 dana.

Ješić nije čekao dolazak policije, već je sam otišao u policijsku stanicu, odakle je odveden u zatvor na Klisi.

On je tada rekao da ne želi da bude na slobodi „dok su deca u zatvoru“.

(Beta)

