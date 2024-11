Advokat Ilije Kostića negirao da je obustavljena istraga protiv policajaca

Advokat Srđan Kovačević odbacio je danas kao neistinite navode da je tužilaštvo obustavilo istragu protiv policajaca koji su u Novom Sadu navodno pretukli njegovog klijenta Iliju Kostića (74).

„Tačna informacija je da trenutno zamenica osnovnog tužioca saslušava oštećenog Kostića u predistražnom postupku“, rekao je Knežević novinarima.

Apelovao je na sve da se suzdrže od „paušalnih izjava“ i da prepuste činjenice braniocima, koji su po njegovim rečima“, uvek tu za medije i javnost.

„Ovakve poluinformacije prvenstveno štete našim branjenicama i oštećenima, a potom i obmanjuju javnost“, dodao je Knežević.

Prethodno je pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović novinarima pred sudom u Novom Sadu rekao da je tužilac obustavio istragu protiv policajaca koji su navodno pretukli Kostića.

Ilija Kostić (74) iz Novog Sada, koji je uhapšen zbog napada biber-sprejom na policajca tokom protesta ispred tužilaštva u tom gradu, rekao je tužiocu da je pretučen u zgradi policije u Ulici kraljevića Marka i da bi prepoznao napadače kada bi ih video, ali da nije siguran jesu li uopšte u pitanju policajci.

Iz njegovog iskaza pred Osnovnim javnim tužilaštvom, u koji je Beta imala uvid, vidi se da je svemu prisustvovalo pet osoba.

Kako je Kostić ispričao, sve se dogodilo u zgradi policije u Ulici kraljevića Marka, gde se u jednoj od prostorija nalazio sa trojicom policajaca u civilu, nakon čega su u prostoriju „uletela dvojica u civilu“.

„Ja sam sedeo za stolicom, jedan me je udario šakom u glavu i to u levi deo glave iznad ušiju, drugi mi je udario šamar, nakon čega mi je rekao da ustanem, pa me je kolenom udario u testise, i taj mi je opsovao sve po spisku i mlado i staro. Sreća njegova što ja nisam mlađi“, ispričao je Ilija Kostić.

(Beta)

