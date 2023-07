Advokat Ivković: Katarina Petrović je puštena iz pritvora

Advokat Branko Ivković potvrdio je agenciji Beta da je policijska službenica iz Valjeva Katarina Petrović danas puštena iz pritvora.

„Viši sud u Beogradu je doneo rešenje o puštanju iz pritvora mog klijenta Katarine Petrović i ja i njen suprug smo upravo krenuli za nju u Beograd“, rekao je Ivković.

Petrović se u pritvoru nalazila od 3. jula, a uhapšena je zbog sumnje da je počinila krivično delo zloupotreba službenog položaja time što je iz informacionog sistema MUP-a preuzela policijski izveštaj s uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao bivši direktor „Elektromreža Srbije“ Nikola Petrović.

Ona se sumnjiči da je taj izveštaj potom prosledila narodnoj poslanici Mariniki Tepić (SSP), koja ga je objavila na društvenoj mreži Tviter. Nakon hapšenja Viši sud u Beogradu odredio joj je pritvor od 30 dana.

Izveštaj koji je objavila Tepić, detaljno opisuje saobraćajnu nezgodu u kojoj je učestvovao Nikola Petrović.

Kako se navodi, do nesreće je došlo 6. marta ove godine, a uzrok je to što Petrović nije propustio vozilo marke „opel astra“ koje je imalo pravo prvenstva prolaza. On je udario u automobil, a tom prilikom su dve žene lakše povređene i načinjena materijalna šteta od 600.000 dinara.

Izveštaj takođe navodi i rezultate tesitranja Petrovića na prisustvo alkohola i narkotika. Tako je javnost saznala da je Nikola Petrović, imao 0,41 promil alkohola u krvi, ali i da je bio pozitivan na kokain.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.