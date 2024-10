Advokat: Iznošenje podataka o prodaji zemlje Rio Tintu je protivzakonito

Advokat Vladimir Terzić rekao je da je protivzakonito to što je bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na televiziji iznela spisak ljudi koji su navodno želeli da prodaju zemlju kompaniji Rio Tinto, među kojima je navodno i ekološki aktivista Zlatko Kokanović.

Terzić je listu Danas rekao da je iznošenje ličnih i poslovnih podataka protivzakonito i da je jasno da Mihajlović „lobira za Rio Tinto“.

„Jasno je da je njihov lobista, kako za vreme dok je bila ministarka tako i sada. Iznositi lične i poslovne podatke je zabranjeno, siguran sam da ona nema odobrenje da to čini“, kazao je Terzić.

Terzić je kazao da je eksproprijacija zemljišta moguća samo ako je zarad javnog interesa i da to u Gornjim Nedeljicama „nije slučaj“.

Bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i ekološki aktivista Zlatko Kokanović bili su gosti emisije na K1 televiziji u kojoj su razgovarali na temu iskopavanja litijuma u Srbiji.

Mihajlović je u emisiji tvrdila da je Kokanović 2019. godine želeo da proda svoje zemljište.

„To treba da čuju građani, pošto ste Vi veliki ekolog i nećete ništa da prodate. Niste mogli da postignete cenu koju ste želeli. Dodatno, taj deo zemljišta nije bio toliko važan za samu kompaniju, pa ste odustali i postali aktivista. Sve ovo što postoji, to su vaši potpisi, to je javno“, rekla je Mihajlović.

Kokanović je, kako je preneo list Danas, pokušao da objasni zbog čega se njegov potpis i potpis njegovog brata našao na tim papirima.

„U oktobru 2020. godine, nazvao me je neki advokat Stefan i pitao hoću li da prodam zemlju. Rekao sam da nemam zemlju za prodaju, i više me nikada nisu zvali. To je komšija koji je tada imao neku organizaciju koja se navodno borila protiv rudnika, a koji je prodao svoju kuću i imanje. Nikada nisam nudio, niti sam imao zemlju za prodaju“, rekao je Kokanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com