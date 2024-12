Advokat Lakić: BIA nezakonito poziva studente na prijateljske razgovore

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da Bezbesnosno informativna agencija (BIA) nema zakonske nadležnosti da studente i građane poziva na „prijateljske razgovore“.

Lakić je agenciji Beta kazao da građani nisu dužni da se odazivaju na telefonske pozove iz BIA.

Komentarišući „prijateljske pozive“ na razgovor koje su pripadnici BIA ovih dana uputili pojedinim studentima i njihovim roditeljima, Lakić je rekao da se bez advokata ne bi trebalo odazvati tim pozivima.

„Najbolja mogućnost za studente i njihove porodice jeste da angažuju advokata koji bi s njima pristupio tom saslušanju i na taj način sprečili svaku moguću zloupotrebu od strane BIA. Ovo što radi BIA je nezakonito, jer informativni razgovori sa studentima nisu iz njihove nadležnosti. Ovo je takođe i nezakonit poziv jer Zakon o krivičnom postupku jasno propisuje kako se upućuje poziv, šta poziv sadrži, u vezi s kojim krivičnim delom se neko poziva, kao i to da li se neko poziva u svojstvu građanina ili u nekom drugom svojstvu“, objasnio je advokat.

Prema njegovim rečima, BIA ima jasno propisane nadležnosti koje se odnose na terorizam, krivična dela s inostranim karakterom, organizovani kriminal i krivična dela protiv ustavnog uređenja.

Naglasio je da BIA nema nadležnost da ispituje studente koji blokiraju fakultete, a još manje da na te razgovore poziva njihove roditelje.

„U slučaju da se ovakva praksa BIA ponovi i da se nastavi pozivanje ili privođenje studenata postoje samo tri načina da se to zaustavi. Da veliki broj građana na ulici izvrši pritisak na režim da se to obustavi ili da primora režim na povlačenje, drugi način jeste da tužilastvo konačno počne da radi ono za šta ih plaćamo i procesuira one službenike i rukovodioce BIA koji grubo krše zakon i zloupotrebljavaju svoja ovlascenja i treći način jeste da BIA počne da radi po zakonu što je najmanje verovatno“, rekao je Lakić.

On je ocenio da BIA već godinama zloupotrebljava sve zakone i svoju nadležnost koja je striktno i jasno propisana zakonom o BIA.

„Umesto da sprečavaju organizovani kriminal i terorizam, sprečavaju političko, sindikalno i svako drugo delovanje koje je u suprotnosti s mišljenjem i stavovima Aleksandra Vučića. BIA nezakonito prati, snima, prisluškuje i privodi opozicionare, novinare, aktiviste i sve one koji imaju aktivnu ulogu u borbi protiv režima Aleksandra Vučića“, kazao je advokat.

(Beta)

