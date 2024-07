Advokat Lakić: Pet poligrafskih pitanja za Vučića o Rio Tintu

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić morao da zna da poligraf nije dokazno sredstvo u krivičnom postupku i da se poligraf odavno ne koristi u mnogim državama zbog njegove nepouzdanosti.

Lakić je agenciji Beta kazao da je Vučić nebrojano puta do sada pokazao da je pravni laik, ali da bi njegovo pojavljivanje pred poligrafom moglo da razotkrije suštinu vlasti i delovanja da iskopavanjem litijuma uništi Srbiju.

On je predložio pet poligrafskih pitanja za predsednika Vučića.

„‘Najbolji student’ u istoriji Pravnog fakulteta morao bi da zna da poligraf nije dokazno sredstvo u krivičnom postupku, morao bi takođe da zna da se poligraf odavno ne koristi u mnogim državama zbog njegove nepouzdanosti, ali u izjavi predsednika države kada poziva građane da zajedno na poligrafu dokažu ko laže, a ko govori istinu, najmanje je prava, a mnogo više politike i propagande. Nebrojano puta do sada on je pokazao da je pravni laik i pored činjenice da je završio pravni fakuktet s dobrim ocenama“, rekao je advokat.

Lakić podseća da se Vučić nudio i 2019. godine da u vezi Jovanjice bude poligrafski testiran.

„Ali nikada nije smeo da se testira, da li zbog toga što ne govori istinu, da li iz straha što bi poligraf pokazao neke druge njegove zdravstvene probleme manje je bitno, ali ostaje zabeleženo da predsednik države poligraf koristi kao dokaz vrhunske istine koja je samo njemu poznata“, ocenio je.

Lakić kaže da ako je predsednik države spreman da pred kamerama TV N1 pokaže svoje pravo lice tako što će prikopčan na poligraf da odgovara na pitanja, ne bi trebalo propustiti priliku i postaviti nekoliko pitanja koja bi razotkrila suštinu njegove vlasti i delovanja da iskopavanjem litijuma uništi Srbiju.

On predlaže da predsednik Vučić na poligrafu prvo odgovori na pitanje: „Da li imate suicidne misli?“.

„Ovo je bitno pitanje jer bi na ovom pitanju bilo ocenjeno psihičko stanje predsednika, ali i u mnogome odredilo dalji tok poligrafskog ispitivanja, a pogotovo ako znamo činjenicu da je predsednik države više puta javno govorio kako planira da se obesi o luster, banderu…“, rekao je advokat.

Prema Lakiću, drugo poligrafsko pitanje za predsednika Vučića trebalo bi da glasi: „Da li ste ucenjeni od strane neke službe, lica ili države?“.

„Odgovor na ovo pitanje interesuje mnoge, jer iz ponašanja predsednika države i toga kako je mnogim stranim kompanijama i državama omogućio da ostvaruju svoje interese na uštrb interesa države i građana Srbije jasno govori da se radi o osobi koja ne razlikuje dobro od zla ili o osobi koja je svojim nepočinstvima ucenjena. Odgovor na ovo pitanje jeste suština njegovog delovanja u želji da omogući rudarenje i zatruje Srbiju“, kazao je Lakić.

Treće poligrafsko pitanje, predlaže advokat, trebalo bi da bude: „Da li poznajete osobu koja je od kompanije Rio Tinto uzela mito kako bi omogućila iskopavanje litijuma?“.

„Na ovo pitanje morao bi da odgovori predsednik iz razloga što je u javnosti prisutno da je Rio Tinto ne samo u Srbiji već širom sveta korupcijom dolazio do potrebnih dozvola koje su neophodne kako bi se vršilo rudarenje. Takođe i sam predsednik je pominjao da je određena suma novca završila kod nekih osoba kako bi se omogućilo rudarenje u Srbiji“, objasnio je on.

Četvrto pitanje Vučiću, navodi Lakić, trebalo bi da glasi: „Da li ste vi ili osobe koje vi poznajete uticali da institucije donose odluke koje Rio Tintu omogućavaju nezakonito delovanje?“.

„Svedoci smo da Rio Tinto i danas u Srbiji nezakonito deluje na mnogim poljima, da ta kompanija vrši iskopavanja, odlaže otpad, vrši nedozvoljeni pritisak na građane, podmićuje i radi mnoge druge nezakonite stvari kako bi ostvarila ciljeve. Te njihove krominalne radnje ostaju nekažnjenje samo zato što imaju podršku režima Alelsandra Vučića i iz tog razloga veoma je bitno kako bi predsednik države odgovorio na ovo pitanje“, kazao je Lakić.

Neizostavno poligrafsko pitanje Vučiću, kaže Lakić, moralo bi da bude: „Da li vam je Srbija na prvom mestu?“.

„Više puta je u javnim nastupima ponovio da je njemu Srbija na prvom mestu, ali više puta je pokazao svojim delovanjem da iznad Srbije on stavlja dosta toga. Ako je nekom Srbija na prvom mestu onda i svojim delovanjem to pokazuje, pa bi odgovorom na ovo pitanje predsednik države mogao da nas dovede kasnije i do toga šta je njemu zaista na prvom mestu“, objasnio je Lakić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je spreman da zajedno s ekološkim aktivistima odgovara na poligrafska pitanja da li je i ko primio novac od Rio Tinta.

(Beta)

