Advokat Ružić o sistemu državnih zločina: DB odradi logistiku, a onda dolaze ubice, najčešće iz JSO

Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića, a sve to su uradili isti ljudi, iz Državne bezbednosti (DB), izjavio je danas advokat porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić.

„To se radilo tako što je civilni deo službe DB organizovao logistiku, a zatim dolaze ubice, najčešće iz Jedinice za specijalne operacije (JSO). To je jedan obrazac koji postoji i to je taj zločinački deo službe, iako sud to neće da verifikuje“, rekao je Ružić za televiziju N1.

Ružić je podsetio da postoji presuda u slučaju ubistva Ivana Stambolića, ali da su u svim ostalim slučajevima članovi tog istog civilnog dela DB oslobođeni optužbi, što po njegovim rečima – nije slučajno.

On je rekao i da ga nije iznenadilo čekanje od deset meseci da presuda o oslobađanju okrivljenih za ubistvo novinara i urednika Slavka Ćuruvije bude objavljena jer, kako je rekao, Apelacioni sud to radi često kada su pitanju osetljive presude, i najčešće ih objavljuje petkom i onim danima kada se proceni da će u javnosti imati najmanji efekat.

„Međutim, ova presuda je naišla na ogromnu reakciju, zato su i sa njom kalkulisali. Da li zbog izbora, nebitno je. Uglavnom kada bi njih pitali zašto su čekali verovatno bi rekli – ‘predmet komplikovan, veliki’, ali je suština u kalkulisanju“, istakao je Ružić.

On je izjavio i da ga je iznenadilo da je presuda uopšte potvrđena, s obzirom na to kakva je atmosfera u društvu, koja je po njegovoj oceni ista kao i devedesetih godina prošlog veka.

„Ne poštuju se osnovna ljudska prava i slobode, sudovi nisu samostalni, teško se živi. Postoje spavači, ljudi koji rade za službu, ne direktno, saradnici su, to je mreža koja funkcioniše i danas i upravo tako i tumačim presudu Apelacionog suda. Oslobođeni su optuženi, ali da Apelacioni sud kaže da je tajna pratnja Ćuruvije bila zakonita i uobičajena pojava. To je direktno u suprotnosti sa dokazima koji su izvedeni u postupku“, kazao je Ružić.

Podsetio je da su brojni svedoci rekli da je praćenje Slavka Ćuruvije bilo neuobičajeno i atipično, i da je njime rukovodio direktno šef gradske službe DB, i da se to nikada u istoriji nije desilo.

„I to je skandal. Hajde sada su ovi oslobođeni, šta sada treba da se oslobodi čitava služba, da se predstavi da je Ćuruvija praćen zakonito, da se obori dosije ‘Ćuran’, to nećemo dozvoliti jer je Slavka Ćuruviju ubila Služba državne bezbednosti“, istakao je advokat Ružić.

Ružić je naveo da se posle ove presude Apelacionog suda ne može podneti zahtev za ponavljanje postupka, ali da tužilac može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti, što ni na koji način neće imati bilo kakve pravne posledice na oslobođene u postupku.

„Čak i ako bi Ustavni sud utvrdio nepravilnosti, on to samo konstatuje. Znači, što se tiče ljudi koji su sada oslobođeni ta je stvar završena. Ni porodica, ni bilo ko, ni sud u Strazburu ne može ništa jer zakonska odredba koja štiti ljude koji su oslobođeni je takva da ne može da se prevaziđe. Znači oni su zauvek oslobođeni“, zaključio je advokat.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.