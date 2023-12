Aida Ćorović: Obrazloženje presude farsično i smešno, neću da platim kaznu

Aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović ocenila je danas kao „farsično i smešno“ obrazloženje pravosnažne presude po kojoj mora da plati 100.000 dinara jer je novembra 2021. godine jajima gađala mural u centru Beograda s likom haškog osuđenika Ratka Mladića.

Ona je za televiziju N1 rekla da ta presuda „govori gde nam je pravosuđe danas“ .

„Sad se videlo da je suđenje zaista farsa. Objašnjenje u presudi je farsično i smešno. Nije slučajno da je izabran baš ovaj trenutak, to je poruka da su ljudi koji se bore za vrednosni sistem koji može da pomeri Srbiju iz strašnih 90-ih a sve ovo što živimo je nastavak 90-ih, na neki način neprijatelji“, rekla je Ćorović.

Kazala je da ostaje pri ranije izrečenom stavu da neće platiti kaznu.

„Niti želim platim tu kaznu, niti imam taj novac. Ljudi su mi se javljali, iskoristila sam jedan predlog i ponudu da se neki novac da za tu kaznu, ali sam ga ja preusmerila za jednu samohranu majku u okolini Kraljeva i njeno četvoro dece. Tako je, mislim, pametnije da potrošimo naš novac“, rekla je aktivistkinja.

Najavila je da će se povodom te presude obratiti međunarodnim sudskim instancama.

„Tužićemo i policajce koji su tog dana bili u civilu, nisu se predstavili, ja nisam znala ko me vuče po ulici. Jako je važno, ne zbog mene, već da se javnosti kaže da to nije moja lična borba, već da je to put i način za ozdravljenje Srbije“, rekla je Ćorović.

Prekršajni apelacioni sud doneo je pravosnažnu presudu po kojoj aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović mora da plati 100.000 dinara zbog toga što je jajima gađala zid u Beogradu i psovala policajce.

U presudi je navedeno da je Ćorović prekršila Zakon o javnom redu i miru, ali se, kako je preneo portal Danas, nigde ne navodi da je gađala mural s likom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske već da je „gađala zid“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.