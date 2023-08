Akademik Simović: Narod zna šta govori kad na demonstracijama poručuje 'Vučiću, odlazi'

Akademik Ljubomir Simović izjavio je da govornici na protestu „Srbija protiv nasilja“ postavljaju mnogo zahteva, „a iz mase demostranata čuje se samo jedan zahtev ‘Vučiću, odlazi'“.

„I kad bi Gašić i Vulin bili smenjeni, na njihova mesta bi opet došli neki Gašić i neki Vulin. I sve bi ostalo kao što je bilo. Pogledajte samo Skupštinu i shvatićete da oni drugačijih ljudi i nemaju. Prema tome, narod zna šta govori kada poručuje ‘Vučiću, odlazi'“, rekao je Simović u intervju za Nedeljnik.

On je napomenuo da „naravno nije verovao“ da će se posle 23 godine ponovo braniti demokratija na ulici i to od istih aktera.

„Niko to, ni u najluđoj pameti, ne bi mogao poverovati. Sami smo za to krivi. Prokockali smo i 5. oktobar i sve one silne demonstracije tokom devedesetih godina“, naglasio je Simović.

Naglasio je da „nikad na čelu države nismo imali čoveka koji oseća potrebu da toliko govori“.

„On upada u reč i novinarima koji pokušavaju da mu postave pitanje. Govori o svemu, jer je nadležan za sve. Ti njegovi monolozi su često konfurzni, ali se u njima može zapaziti jedna konstanta“.

„O čemu god da govori, on ne propušta priliku da nam ne ukaže na sopstvenu veličinu“, rekao je akademik Simović.

(Beta)

