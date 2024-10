Aktivisti pozvali građane: U četvrtak ‘terenska odbrana’ Starog savskog mosta

Aktivisti koji se protive uklanjanju Starog savskog mosta pozvali su danas građane da se tu okupe u četvrtak popodne, dan pre njegovog najavljenog zatvaranja za saobraćaj i započnu „terensku odbranu mosta“, ali će detalje kako će to izgledati saopštiti na protestu.

„Operativni sastanak za fizičku odbranu mosta imaćemo u sredu gde ćemo utvrdi plan za dalje. U četvrtak je protest, sa šetnjom preko mosta, napravićemo najverovatnije dva punkta i probaćemo da izdržimo preko noći. Ako nas ima da ga branimo i uspećemo“, rekao je predstavnik Inicijative „Most ostaje“ Đorđe Miketić, u obraćanju novinarima ispred Starog savskog mosta.

Na pitanje da li će aktivisti fizički onemogućiti mašine da počnu da rade, on je rekao da će plan, utvrđen na operativnom sastanku u sredu, biti saopšten građanima na protestu u četvrtak.

On je naglasio da vlast želi da ruši most bez potrebnih pravnih rešenja i bez finalnog projetka novog most. Takođe i da je prvobitna zamisao vlasti kako bi izgledao novi most neizvodljiva jer su u međuvremenu izgrađene dve nove zgrade kraj njega.

Aktivisti su pozvali vlast da otvori javni dijalog o sudbini mosta inače će ovo biti „novi slučaj Hercegovačke“ jer vlast sada namerava da ruši zajedničku javnu svojinu.

