Aktivisti prenoćili kod Starog savskog mosta, za danas najavljuju novu blokadu upozorenja

Grupa aktivista koja je sinoć protestovala zbog najavljenog rušenja Starog savskog mosta, prenoćila je nedaleko od tamošnjeg parka kako bi sprečili eventualni početak rušenja, a za večeras najavljuju nove akcije upozorenja.

Predstavnik inicijative „Most ostaje“ Đorđe Miketić pozvao je građane i političke organizacije da večeras u 18 sati, blokiraju Beograd na vodi kod Starog savskog mosta na 15 minuta.

„Ovo je već četvrto uklanjanje koje mi odlažemo… Moć građana nikada ne bih nipodoštavao. Moramo da uđemo u dijalog sa našim institucijama. Ako krene rušenje, pozivam građane večeras u 18 časova na 15-minutnu blokadu upozorenja Beograda na vodi, skupićemo se ovde (kod stare autobuske stanice). Mi smo trenutno na privantoj parceli, to njih najviše boli“, rekao je Miketić za televiziju N1.

Plan je, kako je doda, da okupljanje počne u 18 sati, nakon čega će se formirati kolona.

„Prijavićemo skup policiji i pokazaćemo šta znači blokada saobraćaja, jer ovde očigledno postoje dva Beograda“, ocenio je on.

Šatori su postavljeni kod kružnog toka, blizu nekadašnje autobuske stanice, a plan je, navodi Miketić, da se dežura i da se ostatak građana alarmira u pravom trenutku, kad se vide mašine.

„Juče nakon protesta ostalo je dosta ljudi do 2, 3 sata… Od tada pa do nekih jutarnjih časova ostalo je oko 20 ljudi, što je i očekivano. Nismo očeivali da noćas zatvore most, to će uraditi večeras tj. sutra ujutru. Napravili smo neke akcije. Jutros smo komunicirali, javno pozivam Šapića i Vesića da dođu ovde… Mnogo papira i peticija smo im poslali, zovem ih da dođu, možda ne razumemo kako će beograd biti bolji a već tonemo u saobraćajni kolaps“, dodao je.

Gradske vlasti najavile su da će saobraćaj na Starom savskom mostu biti zatvoren u subotu, 2. novembra, kada će početi pripremni radovi za njegovu demontažu.

Prema pisanju medija, most bi mogao da bude premešten između Zemunskog keja i Velikog ratnog ostrva, odnosno plaže Lido, gde se tokom leta postavlja privremeni pontonski most.

(Beta)

