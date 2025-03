Aleksić (NPS): Dolovac da uhapsi Vučića zbog poziva na građanski rat

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac treba da uhapsi predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog „poziva na građanski rat“ te dodao da je Vučić taj koji pokušava da izazove incidente i nasilje.

Aleksić je u izjavi za dnevni list Nova kazao da predsednik Srbije živi u „paralelnoj realnosti“ i da poziva ljude na kontrarevoluciju i nemire.

„Nemaju građani Srbije maskirane batinaše, to ima Vučić. On je taj koji sada na sve načine pokušava da izazove incidente. On priča o kontratevoluciji i poziva na nasilje (…) Opozicija ne organizuje proteste i ne planira nasilje, bićemo tamo kao građani“, rekao je Aleksić.

Studenti u blokadi najavili su protest za subotu, 15. mart u Beogradu, a Vučić je sinoć kazao da će okupljeni tog dana pokušati da upadnu u Narodnu skupštinu, Radio televiziju Srbije (RTS), Ustavni sud i da će biti počinjena „najteža krivična dela“.

(Beta)

