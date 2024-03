Aleksić (NPS) i Paunović (SPS) različito o raspravi o potpredsednicima Skupštine Srbije

Šef poslaničke grupe opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je novoizabrana predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na jučerašnjoj sednici onemogućila raspravu o potpredsednicima parlamenta, a zamenica šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije (SPS) Snežana Paunović smatra da su konsultacije, na koju opozicija nije došla, bile mesto za raspravu.

Aleksić je na Radio-televiziji Srbije (RTS), gde je gostovao zajedno sa Paunović, naveo da su poslanici opozicije želeli raspravu o potpredsednicima parlamenta, naglašavajući da su na to imali pravo.

„Ona (Brnabić) nam je onemogućila da govorimo o kandidatima za potpredsednike Skupštine. To se nikada u istoriji parlamentarizma nije dogodilo i žao mi je što je to poruka šta u narednom periodu možemo očekivati od nje, kao nove predsednice parlamenta“, ocenio je on.

Na pitanje zbog čega su želeli da raspravljaju o potpredsednicima, kada nisu išli na konsultacije na kojima su predlagani, Aleksić je kazao da na to imaju pravo, da im to omogućavaju i poslovnik i zakon.

„Mi imamo pravo, kao što smo raspravljali i o predsednici Skupštine, iako nismo imali svog kandidata. To što mi nismo bili na konsultacijama je naš izbor i naše pravo. To ne znači da bilo ko može nama da oduzme pravo da učestvujemo u radu sednice, a to je uradila novoizabrana predsednica i to je vrlo loš početak“, kazao je Aleksić.

Zamenica šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije (SPS) i potpredsednica Skupštine Snežana Paunović navela je da konsultacije nisu „dobra volja većine“ i da služe kako bi se dogovorilo ko će biti potpredsednici.

„Konsultacije za to postoje. To zaista nije kategorija o kojoj se raspravlja, iako bih ja volela, ako je bilo te težnje da se diskutuje o kandidatima za potpredsednike, kao jedna od njih, volela bih da čujem šta su zamerke bile“, kazala je Paunović.

Navela je da su u prošlom sazivu parlamenta, iako su potrpedsednici, koje je imala i opozicija, bili dogovoreni na konsultacijama, opozicioni poslanici na sednici glasali samo za svoje kandidate.

„Tu se negde, bojim se, trasirao ovaj put o kojem govorimo danas. Danas govorimo o činjenici da neučestvovati na konsultacijama jeste pravo lidera poslaničkih grupa opozicije, ali sa druge strane – sva ostala prava, da daju svoje kolege u radne odbore i tela. Sad je moje pitanje – ako je to urađeno, a jeste, ako je usledilo glasanje o radnim telima, a jeste, zašto pobogu niste glasali za svoje ljude“, upitala je Paunović.

Paunović je ocenila i da Brnabić nije prekršila poslovnik i da bi opozicija imala mogućnost da se prijavi za reč da je predala listu ovlašćenih govornika, na šta je Aleksić odgovorio da je on to učinio i da se javljao za reč tokom diskusije o potpredsednicima, „ali da je rasprava onemogućena“.

(Beta)

