Aleksić (NPS): Ministarstvo dodelilo posao skladištenja naftnih derivata firmi bez upotrebne dozvole

Predsednik poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije Miroslav Aleksić izjavio je danas da je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije dodelilo posao skladištenja 12.000 tona nafte i naftnih derivate firmi „Euro KB rent“ koja nema upotrebnu dozvolu za skladištenja, odnosno kojoj je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tri puta odbilo da izda tu dozvolu, dok je MUP odbio da izda saglasnost za ispunjenost tehničkih uslova za mere zaštite od požara u tim skladištima.

„Ministarstvo rudarstva i energetike je dodelilo 25. oktobra 2024. godine preduzeću ‘Euro KB rent’ ugovor za nabavku 12.000 tona evro dizela sa uslugom skladištenja, koja je bila i jedini ponuđač na tender. Zanimljivo je da se na taj tender nije javila Naftna industrija Srbije (NIS), u kojoj država Srbija ima 30 odsto vlasništva, iako je vrednost posla bila 1,68 milijardi dinara“, kazao je on na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Aleksić je naveo da Ministarstvu rudarstva i energetike nije smetalo što je MUP Srbije 6. septembra 2024. godine, pre dodele ovog posla, nije dalo saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu zaštite od požara u izgradnji rezervoara za skladištenje tečnih naftnih derivate.

„Firma ‘Euro KB rent’ nije dobila saglasnost od MUP-a na tehničku dolumentaciju za te rezervoare za skladištenje goriva, zapremine 37.000 metara kubnih. Isto tako to preduzeća nema upotrebnu dozvolu do dana današnjeg“, kazao je Aleksić.

Prema njegovim rečima, 9. janara ove godine prvi put su odbijeni za izdavanje upotrebne dozvole za rezervoare u kojima se skladišpti dizel gorivo, da bi zahtev „Euro KB rent“ 6. marta bio ponovo odbijen, a poslednji put 1. aprila dobili su novo rešenje o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za skladišta koja se naleze u Kovinu, na obali Dunava.

„Ova kompanija gradiće i hotel pored izložbenog kompleksa za ‘EXPO 2027’, jedini hotel koji se gradi, površine 18.000 kvadratnih metara. Ta firma radi i druge poslove u oblasti energetike, a njena ćerka firma ‘Beo Betoni 011’, dobila je posao istovara uglja od Elektroprivrede Srbije (EPS) vrednosti 1,35 milijardi dinara u periodu kada su nastale havarije u Kolubari i kada EPS nije bio u stanju da obezbedi ugalj iz svojih rezervi pa se kupovao i izvozio“, dodao je on.

Aleksić je precizirao da je firma koja je prodavala ugalj, koju je „Euro KB rent“ istovarala, Virom grupa.

On je naglasio da je „Virom grupa“ od EPS dobila posao nabavke uglja u junu 2022. godine, vredan 13,89 milijardi dinara, dok je u junu naredne godine na tenderu za prevoz uglja prihodovala 1.43 milijarde dinara, bez primene Zakona o javnim nabavkama, sa obrazloženjem hitnosti postupka zbog havarije koja se dogodila u EPS-u.

Aleksić se zapitao ko je bio odgovoran za havariju u EPS-u i kako je moguće da je „Virom grupa“ imala na stanju tu količinu uglja da ponudi EPS-u.

„To je nešto čime treba da se bavi tužilaštvu“, kazao je on.

Aleksić je ocenio da je „zanimljiva veza ‘Virom grupe’ sa porodicom Gašić“.

„Vlasnik ‘Virom grupe’ je Vlatko Jakić, ali ta firma, zajedno sa firmom ‘BG produkt’, koja je 100 odsto u vlasništvu Bobana Jakšića, brata ministra odbrane Vlade Srbije u ostavci Bratislava Gašića, osniva zajedničku firmu ‘Blok 16’. Na istoj adresi se nalazi i ‘Virom grupa’ i ‘Blok 16′“, naveo je Aleksić.

Dodao je da je posao sa ugljem je nastao u onom period kada je Gašić bio na čelu u Bezbednosno-informativne agencije (BIA), a onda i MUP-a.

„Ovoliki novo korupcije u državi, bez da je odgovarao bilo ko od ministara u prethodnih 13 godina, govori o tome da onaj ko je na vrhu piramide korupcije njih štiti i drži institucije klinički mrtvim da ne bi mogli da se njima bave“, izjavio je Aleksić.

Prema njegovim rečima, „porodica Gašić poseduje imperiju“ navodeći da je u njihovom vlasništvu: BG rodukt Kruševac, Jukomerc Kruševac, TV Zona plus, TV Plus Kruševac, FSRIS, DGB South Investment Engineering 2024, Blok 16 Development, Beograd, RDI Projects Investments, Klub privrednika Kruševac, etno selo Lomnički raj, ADD production, B&M company, FSRO, AVIA-SACO fitnes, Posredovanje u osiguranju IPS i Rubin Plus radio.

„Bratislav Gašić, sadašnji ministar odbrane, usuđuje se da danas nekoga napada i priča o poštenju, a svi u Kruševcu znaju kakav je njegov biznis bio do 2012. godine. Postoji bezbroj primera u raznim ministarstvima i sa različitim akterima, na koji način se novac građana Srbije preliva u džepove firmi sa kojima oni koji upravljaju Srbijom imaju veoma bliske veze. Treba nam slobodno i profesionalno tužilaštvo, jer zakon mora biti isti za sve“, rekao je Aleksić.

Aleksić je pozvao građane, kompanije i ljude u javnom sektoru da prijave korupciju antikorupcijskom timu Narodnog pokreta Srbije na sajtu stranke i na mejl: prijavikorupciju@nps.org.rs.

Podsetio je da je Tim za antikorpciju Narodnog pokreta Srbije Tužilaštvu podneo na desetine krivičnih prijava.

„Institucije jesu mrtve, ali mi moramo učiniti sve da ih oživimo. Mi ćemo tražiti postupanje institucija i tražiti izveštaj šta je tužilaštvo do sada uradilo u vezi sa svim slučajevima za koje smo podneli prijave. To je važno, jer je zbog korupcije i nepostupanja institucija 16 građana Srbije stradalo usled pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu“, zaključio je Aleksić.

