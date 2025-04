Aleksić (NPS): Tužilaštvo da ispita korupciju u medijima, tabloidi dobijaju milijarde od države

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da bi tužilaštvo trebalo da istraži „medijsku korupciju“, navodeći da su pojedini tabloidi bliski vlasti godinama dobijali milijarde dinara od države, lokalnih samouprava i javnih preduzeća.

Aleksić je novinarima u Skupštini Srbije rekao da ne postoji gotovo nijedna opština u Srbiji koja ne finansira te tabloide, navodeći da im je 169 opština novac davalo po različitim osnovama: od projektnog sufinansiranja, do oglašavanja ili drugih poslova.

„Grad Beograd je dva miliona dinara dao Informeru za projekat ‘Učimo kroz igru’. Zna li neko šta je to i kada je Informer realizovao taj projekat? Četiri miliona su dali Srpskom telegrafu za projekat ‘Sport i fizička kultura'“, tvrdi predsednik NPS.

Po njegovim rečima, novac tim medijim su davale i mnoge državne ustanove i javna preduzeća, među kojima Elektroprivreda Srbije, Radio-Televizija Srbije, Srbijašume, Pošta Srbije, Državna lutrija i druge.

Naveo je da je Kurir od tih preduzeća dobio 3,1 milijardu dinara, Srpski telegraf 382 miliona, Politika i Večernje novosti 377 miliona, Informer 181 miliona, Alo 174 miliona dinara.

„Državna javna preduzeća, državne javne ustanove, na različite načine daju novac ovim trovačnicama koje targetiraju građane i stvaraju lažnu sliku o društvu. To sve mogu da rade zato što ne postoji institucionalna kontrola“, kazao je Aleksić.

Naveo je i da je Radio-televizija Srbije (RTS) platila Večernjim novostima šest miliona dinara za reklamiranje programa.

„Valjda privatni medij treba da teži da se reklamira u javnom servisu, a ne obrnuto? Gde je tu logika? Gde je odgovornost?“, upitao je Aleksić, dodavši da je RTS za godinu dana tabloidima „prebacila 50 miliona dinara“.

Naveo je i da je Državna lutrija Informeru platila pet miliona dianra, Pošta Srbije listu Alo 2,5 miliona dinara, uz ocenu da je to „uigrana šema kako se novac građana prenosi tabloidima“.

Aleksić je rekao ta ti tabloidi dobijaju novac i od privatnih kompanija, ali su to uglavnom kompanije koje su „direktno ili indirektno povezane sa režimom“.

Po njegovim rečima, mediji koji 5.000 puta godišnje krše Kodeks novinara Srbije, po važećim propisima u Srbiji ne mogu da se finansiraju javnim sredstvima.

„Zato što nisu profesionalni mediji, zato što manipulišu građanima Srbije… Tabloidi krše i zakone i Ustav Srbije, da ne govorim o ljudskim pravima. A država, odnosno vlast, direktno sponzoriše one koji krše zakon i ustav. To je sve što treba da znamo o vlasti Aleksandra Vučića“, ocenio je Aleksić, dodavši da smatra da je to „potvrda da se režim plaši istine, jer im ovo ne bi trebalo da imaju rezultate“.

Ocenio je da su temelj aktuelne vlasti dezinformacije, manipulacije, stvaranje lažne slike i targetiranje građana i da je paradoksalno da građani Srbije svojim novcem plaćaju da „vlast od njih skriva istinu“.

Upitan o „prelaznoj vladi narodnog poverenja“ koju je predložio deo parlamentarne opozicije, odnosno kako će je predstaviti vlasti ukoliko ne žele da idu kod predsednika Srbije na konsultacije o novoj Vladi što bi trebalo da je počelo, Aleskić je kazao predsednik „nije adresa da se bavi Vladom narodnog poverenja, već da je su to studenti i univerziteti“.

„A predsednik neka radi svoj posao. Ne učestvujemo ni u kakvim konsultacijama koje su kontinuitet svega što je rađeno u prethodnih 13 godina“, rekao je Aleskić.

(Beta)

