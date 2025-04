Aleksić (NPS): Vučićeve konsultacije za mandatara dobro poznat igrokaz koji gledamo već 13 godina

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je rekao da su konsultacije za određivanje kandidata za predsednika buduće Vlade „igrokaz Aleksandra Vučića i njegovog režima koji gledamo godinama“.

Kazao je da Vučić u stvari donosi odluke o tome šta će ko u Vladi i državi raditi, ali da su sada okolnosti drugačije „jer on više nije toliko moćan i ne kontroliše procese, štaviše izgubili su legitimitet zbog svega što se dešavalo u prethodnih pet meseci, ali i ranije“.

„Pobunila se cela Srbija i oni više nisu ti koji imaju većinsko poverenje građana, a takođe ne mogu da garantuju bezbednost i da reše društveno-političku krizu u kojoj se nalazimo. Simulacijom rada institucija pokušavaju da kažu da nastavljaju da rade, ignorišući sve što se dešava“, rekao je Aleksić na televiziji Nova.

Podsetio je da je NPS pre dva meseca prvi istupio s predlogom za formiranje „prelazne vlade“ i da je pre dve nedelje najveći deo parlamentarne opozicije izneo predlogo o „vladi narodnog poverenja“.

Aleksić je rekao da je Vučiću uputio dopis u kojem je istakao da može da razgovara samo o predlogu koji bi uključivao univerzitete i studente, jer „samo takva Vlada može dati rezultat za državu, društvo i građane“.

„Godinama vlast vodi dijalog sama sa sobom. Predsednik države nije predsednik svih građana, već samo onih koji ga podržavaju ili su njegovi sledbenici i poslušnici dok za druge građane nema sluha. Ili mislite ono što trasiraju on i njegov politička opcija ili ste neprijatelj. On u ovom momentu nije ni nadležan da razgovara o prelaznoj vladi, već to treba da se dogovara u Skupštini između partija koje čine parlament, uz obavezno prisustvo univerziteta u blokadi i studenata, koji su u ovom trenutku najvažniji politički faktor u državi“, naglasio je Aleksić.

Podvukao je ida ga raduje što studenti razmatraju mogućnost da podrže predlog za formiranje ekspertske vlade, što bi, kako je ocenio, vodilo do toga da se „krene ozbiljno u uspostavljanje institucija u državi koje bi omogućile da se ispune studentski zahtevi i da se izvrše pripreme za fer, poštene i slobodne izbore“.

„Svi smo ustali da spasemo državu od uzurpatora. Treba da se fokusiramo na male pobede. Važno je formirati prelaznu vladu i stvoriti izborne uslove, a onda kada dođe taj momenat, napraviti najbolji mogući dogovor uključujući sve aktere“, rekao je Aleksić.

Ocenio je da Vučić novi pokret formira kršeći Ustav, a potpise daju članovi Srpske napredne stranke, što je okarakterisao kao „još jednu prevaru i pravljenje parodije od svega što se dešava u državi“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com