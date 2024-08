Aleksić: Vučić planira da koristi EU kao alibi za kopanje litijuma

Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas u intervjuu za list „Nova“ da predsednik Srbije Aleksandar Vučić planira da koristi Evropsku uniju (EU) kao alibi za kopanje litijuma.

Aleksić je rekao da to otvara pitanje „kakav je to uopšte predsednik jedne zemlje kad druge države mogu da ga nateraju da uništi sopstveni narod“ i da to još i otvoreno priznaje.

„Kako bi uopšte EU i mogla da natera jednu suverenu državu, koja pritom nije ni članica, na nešto što bi faktički ugrozilo opstanak našeg naroda na ovim prostorima? Voleo bih da predsednik, koji je postao pravi genije za manipulisanje informacijama i zaluđivanje građana Srbije, odgovori na to pitanje, jer niko od nas ne bi voleo da uništavanjem naše zemlje plaća cenu autokratije“, istakao je Aleksić.

Podvukao je da razume interese stranih zemalja i kompanija, ali da nikad neće prihvatiti da se radi nešto što je loše za Srbiju i njen narod da bi neki drugi imali korist od toga.

„Sve je veća energija i nezadovoljstvo građana zbog vlasti koja uništava našu zemlju, otežava nam živote, razara institucije i ogrezla u korupciju i kriminal gura nas u dužničko ropstvo, a na sve to planiraju i završni udarac na Srbiju u vidu pravljenja rudarske kolonije od naše zemlje. Nijedan čovek koji želi dobro svojoj zemlji ne sme da ćuti“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

