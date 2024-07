Ambasador Hil: Ne razumem odluku o zabrani festivala ‘Mirdita, dobar dan’

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da ne razume odluku o zabrani festivala „Mirdita, dobar dan“, jer je reč o događaju koji podstiče saradnju između Srbije i Kosova.

„Iznenađen sam tom odlukom. Nisam to očekivao. Uvek postoje bezbednosni razlozi, to mi je jasno. Ali ne razumem ovu odluku. Ovaj festival je bio odličan za Srbiju, održavao se već 10 godina. Bavi se pitanjem kako sarađivati sa drugima u celom regionu. Dakle, što se mene tiče, ne razumem zašto bi se takva prilika propustila”, rekao je Hil u intervjuu za časopis Diplomasi end komers (Diplomacy and Commerce).

Podsetio je da je taj festival pod pokroviteljstvom Evropske unije i rekao da EU pokušava da uspostavi normalizovane odnose između Kosova i Srbije.

„To znači, pre svega, smanjenje tenzija, ali znači i posebno ideju o međusobnoj saradnji na pitanjima. Dakle, normalizacija je ono što EU traži. Gledajući dalje, mislim da je važno razumeti da, ako možete imati, kako to Evropljani nazivaju, ‘normalizaciju’ koja je fundamentalna, široko zasnovana i pravno obavezujuća, možete izgraditi veoma jaku platformu na kojoj možete graditi druge stvari“, kazao je Hil.

Prema njegovim rečima, ukoliko nema normalizacije, „to znači nestabilnost, to znači probleme“.

„I dok Evropljani žele da vide Srbiju među njima, unutar svojih struktura, žele da Srbija reši ili barem adresira svoje probleme pre nego što uđe u EU. Dakle, mislim da su veoma fokusirani na normalizaciju, a i mi smo“, naveo je Hil.

Govoreći o istraživanju litijuma u Srbiji, on je rekao da SAD nemaju zvaničan stav o tom pitanju.

„Ovo je stvar za srpski narod, da odredi šta je u najboljem interesu Srbije. Mislim da je Srbija pokušala da ima debatu o ovome. Cela stvar je na neki način postala politizovana, što nije neobično u današnjem svetu gde mnoge stvari postaju politizovane. Ali mislim da je najvažnije pitanje za sve da utvrde da li je ovo korisno za budućnost Srbije. I, može li litijum biti deo moderne ekonomije? Može li biti deo lanca vrednosti modernih tehnologija? Inače, to je samo rudarski projekat“, naveo je Hil.

Povodom predstojećih predsedničkih izbora u SAD, Hil je rekao da ljudi treba da razumeju da njegova država ima „neke trajne interese i ti interesi će premostiti bilo koje dve administracije ili bilo koje dve polovine jedne administracije“.

„Dakle, imamo neke trajne interese. Tako da ne bih ohrabrivao vašu publiku da razmišljaju u terminima ogromnih promena u našem pristupu. Želimo najbolje za ovaj region. Želimo mir i sigurnost ovde. Želimo da ove zemlje ostvare svoje aspiracije. Nije bitno ko je na vlasti. To zaista nije važno. Dakle, ličnosti će se menjati. To je sigurno. Ali, mislim da ljudi treba da razumeju da su naši interesi trajniji od toga“, rekao je Hil u intervjuu povodom obeležavanja 4. jula, Dana nezavisnosti SAD.

(Beta)

