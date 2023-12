Ambasador Hil: SAD podržavaju težnju Srbije da postane članica EU

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil rekao je danas da SAD podržavaju aspiraciju Srbije da postane članica EU, kao i da pokušavaju u tome da pomognu, ali da će odluku o tome doneti građani Srbije i Unija.

U razgovoru za Radio-televiziju Srbije (RTS) u Briselu gde je učestvovao na panelu o proširenju EU u organizaciji instituta „Prijatelji Evrope“, na kojem je govorio i predsrtavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, Hil je rekao da su mnogi ciljevi koje EU postavlja Srbiji ujedno i američki ciljevi, kao recimo u oblasti vladavine prava, gde SAD takođe pokušavaju da pomognu.

Govoreći o insistiranju EU na usklađenosti spoljne politike Srbije sa njenom spoljnom politikom i sankcijama prema Rusiji, Hil je rekao da je na EU da odredi uslove ali i primetio da postoje „neka ozbiljna neslaganja“.

„Srbija ima dugogodišnju spoljnu politiku koja se razlikuje od politike prosečne članice EU. To bi moralo da se reši i mislim da se na tome radi“, rekao je Hil.

On je dodao da SAD ohrabruju Srbiju da se približi EU u ovoj oblasti i da krene napred.

„Iskreno, Srbija je učinila mnogo da podrži Ukrajinu. Samo u poslednjih šest meseci predsednici (Volodimir) Zelenski i (Aleksandar) Vučić sastali su se tri puta. Došlo je do određenog približavanja stavova u protekloj godini i mislim da će se to nastaviti. Ali nije od pomoći ako SAD ubeđuju EU da učini nešto, niti ako pritiskamo Srbiju da uradi određene stvari. Moramo da to radimo zajednički“, rekao je Hil.

Oko odnosa sa Kosovom Hil je ocenio da je formula koju je predstavio izaslanik EU Lajčak dobra formula, i da Srbi na severu Kosova moraju da dobiju jasnu perspektivu kako će izgledati njihova budućnost.

„Zajednica srpskih opština, o kojoj se pregovara je jasan korak u tom pravcu“, rekao je Hil. On je dodao da istovremeno i Kosovo želi budućnost u kojoj će moći da se pridruži nekim međunarodnim organizacijama, što je, kako je dodao, „takođe deo tog procesa“.

Rekao je da su pregovori u toku i da ne želi „nikome da deli savete“ osim da kaže da je dijalog Beograda i Prištine pod vođstvom EU proces u kome svako mora da učini neki ustupak, da bi dobio nešto zauzvrat.

„Mislim da svi to razumeju“, rekao je Hil.

Upitan da komentariše mišljenje da Srbija više nije zainteresovana za članstvo u EU, dok u EU postoji momentum za proširenje, Hil je rekao da je to pitanje za Srbiju ali da je po njegovom mišljenju „mnogo logičnije i bolje da Srbija bude deo EU nego da ostane izvan“.

„Članstvo u EU nudi ogromnu platformu za ekonomski rast i razvoj u svim drugim oblastima, kulturi, privredi. Mislim da je to ispravna budućnost za Srbiju, ali na kraju će o tome morati da odluče sami Srbi, rekao je Hil.

(Beta)

