Ambasador SAD: Sankcije zvaničnicima RS zbog antidejtonskog delovanja

Američki ambasador u BiH Majkl Marfi izjavio je da su SAD uvele sankcije zvaničnicma iz Republike Srpske zbog njihovog antidejtonskog delovanja.

„One (sankcije) nisu usmerene protiv Srba ni protiv građana Republike Srpske. One su usmerene na pojedince i njihovo delovanje koje je antidejtonsko i imaju pojedinačnu odgovornost. Moja vlada će nastaviti da smatra odgovornim ljude koji deluju antidejtonski“, rekao je Marfi u intervjuu za javni servis BiH (BHRT).

Na američkoj „crnoj listi“ nalazi se najviši vrh RS – predsednik RS Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Dalje je rekao da je u poseti BiH nedavno boravio specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, koji se nije sastao s predsednikom RS Miloradom Dodikom, jer se, kako je naveo, američki zvaničnici „ne sastaju sa onima koji su sankcionisani“.

Prema njegovim rečima, SAD su Dodiku jasno rekle šta misle o njegovom delovanju, dodavši da će njegova zemlja nastaviti da deluje u RS.

„SAD prvo vrlo detaljno analiziraju dokaze. Postoje procesi pre nego što objavimo sankcije. Ako nastave delovati antidejtonski i koruptivno, mi ćemo nastaviti delovati protiv toga“, istakao je Marfi.

Što se tiče reakcija na sankcije, ocenio je da u vezi s tim postoji „čitava teorija zavere“.

Marfi je podsetio da su SAD sankcionisale i pojedince u Federaciji BiH.

„Oni se predstavljaju kao avatari svog naroda, a to nije istina. Kada se sastajem sa raznim ljudima, to su građani ove zemlje. Srbi se svako jutro brinu da li će imati dovoljno novca da plate ono što treba njihovoj porodici, kao i svi ostali. Mi ne delujemo protiv tih ljudi“, istakao je američki ambasador u BiH.

Govoreći o poslednjim odlukama visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, Marfi je podsetio da je Šmit poništio dva zakona usvojena u RS, o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda BiH i nesprovođenju odluka visokog predstavnika, navodeći da su ti zakoni antidejtonski, antiustvani i destabilizujući.

Komentarišući izmene Krivičnog zakonika u RS, prema kojem je kleveta u RS ponovo postala krivično delo, američki ambasador je ocenio da je „prilično ironično da Dodik govori o tome kako je njegova jedina svrha u životu da brani RS, kada provodi toliko puno vremena da građanima RS oduzima slobodu medija“.

„Zakon o kleveti će imati uticaj na nezavisne medije i civilno društvo. To je antidemokratsko, autokratsko, izuzetno neodgovorno“, kazao je Marfi.

Dodao je da će SAD nastaviti da rade na tome da se u BiH i RS obezbede osnovna prava i slobode, kako bi se svim građanima osigurala sloboda medija, govora i okupljanja „da im to ne oduzme neko kao što je Milorad Dodik“.

Govoreći o poslednjoj presudi Suda za ljudska prava u Strazburu, prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da bude jedna izborna jedinica kada je reč o izboru članova Predsedništva BiH i delegata u Domu naroda BiH, Marfi je rekao da je Evropska unija već rekla da tu presudu treba sprovesti.

„Postoji obaveza da se provodi ono što je sud rekao i presudio. Vidimo da ne postoji spremnost političkih stranaka da se angažuju, da pregovaraju, da dođu do kompromisa. Ako stranke odbijaju da se to uradi, biće skoro nemoguće provesti presudu“, ocenio je on.

Marfi je istakao da budućnost BiH treba da bude integracija u evroatlantske institucije, upozorivši da će, ako političari ne budu radili odgovorno i u interesu građana, cena po građane biti ogromna.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.