Ambasador SAD: Vlada Kosova treba da odloži primenu pravilnika Centralne banke o evru

Ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenijer (Jeffrey Hovenier) je večeras rekao da bi Vlada Kosova trebalo da odloži primenu pravilnika Centralne banke o gotovinskom plaćanju koja iz prometa izbacuje srpski dinar, i da vodi računa o manjinskim zajednicama, posebno o srpskoj.

On je u intervju za RTV21 rekao da ni SAD ni međunarodni partneri ne osporavaju autoritet Centralne banke, niti Ustav Kosova, ali da je zabrinut načinom na koji se planira da se sprovede taj pravilnik „uzimajući u obzir neke realnosti“.

„Te realnosti, za koje smatramo da nisu adekvatno uzete u obzir, direktno utiču na jedno od najosetljivijih pitanja u bilateralnom dijalogu… Kosovo-Srbija kojeg podržavamo, to su akcije koje utiču na manjinske zajednice na Kosovu, posebno srpske. To je razlog naših zahteva“, kazao je on.

Pošto je ukazao da sve što može da uradi jeste da govori o zahtevu Vlade SAD, rekao je da je „naš zahtev vrlo jasan: Tražimo od vlade – ne samo ja, ima i zahteva iz Vašingtona, ali i kolege iz Kvinte imaju ovakav stav – da Vlada (Kosova) za sada odloži primenu uredbe Centralne banke“, rekao je Hovenijer.

SAD to traže „smatrajući da su neophodne pripremne aktivnosti za uspešnu primenu pravilnika da on ne bi nepravedno uticao na ugrožene zajednice… Reč je o manjinskim zajednicama, govorimo, između ostalog, o srpskoj zajednici“, ponovio je Hovenijer.

Američki ambasador je kazao da treba odložiti promenu bi se izbegao taj negativan uticaj.

Dodao je da je „Vlada SAD ponosna na ulogu koju smo odigrali u podršci razvoju Centralne banke, Ministarstva finansija i drugih institucija“ Kosova i da SAD pozdravljaju napore Kosova, „kao i bilo koje druge zemlje u svetu, da sprovede uredbu, zakon, procedure“ koje smanjuju mogućnosti finansijskih zločina – pranje novca, finansiranje terorizma i drugog.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.