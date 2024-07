Ambasadror Mađarske: Proširenje EU prioritet predsedavanja Budimpešte, dobri reformski napori Srbije

Ambasador Mađarske u Srbiji Jozef Zoltan Mađar izjavio je danas u Beogradu da će tokom predsedavanja njegove države Savetom EU ostati prioritet proširenje Unije na države regiona Zapadni Balkan i pozitivno ocenio reformske napore Srbije.

On se uoči panela o postignućima belgijskog šestomesečnog predsedavanja Savetu EU zahvalio toj državi što je stvorila sjajan momentum za stvaranje uslova za novo veliko proširenje EU.

„Mi želimo da iskoristimo taj dobar momentum da se sa proširenjem nastavi. Ono što se moraju oceniti pozitivnim svi oni napori koje je Srbija ostvarila u poslednje vreme na putu ka EU i mi se nadamo da će ona uskoro otvoriti nove klastere“, kazao je Zoltan Mađar.

On je dodao da, sa druge strane, Srbiji ne ide u prilog to što za tri godine nije otvorila nijedan novi klaster i da Mađarska želi da pomogne da se dijalog Beograda i Evropske komisije nastavi.

„Naš glavni cilj tokom predsedavanja Savetom EU biće, naravno, jačanje same Evropske unije prvenstveno u ekonomiji, sa te strane gledano Orban je već razgovarao sa čelnicima evropskih zemalja i time je dogovoren cilj konkurentusti“, kazao je on.

Naveo je da će EU u svakom smislu biti slabija ukoliko deo nje ne budu države regiona Zapadni Balkan, navodeći da one imaju veći procenat rasta BDP-a u poslendjim kvartalima.

Na pitanje da li je iskopavanje litijuma u Srbiji preduslov njenog ulaska u EU, Zoltan Mađar je kazao da je to stvar Beograda ali da je očito da raste industrija elektronskih automobila (za čijie se baterije litijum koristi kao primarna sirovina za proizvodnju).

„O tome se vode razgovori stalno i mi podržavamo litijum i da če Evropa moći da iskoristi njegov potencijala ali na način da se ispopštuju oni uslovi koji su potrebni da ona industrija koja se bazira na električnim automobilima i izradnji elektronskih baterija, da se to nekako poveže. Tu Srbija može puno učiniti i što se tiče samog pristupnog procesa ima tih naznaka jer se želi dovesi do kraja dogovor o tome“, kazao je on.

Ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Mišćević izjavila je uoči panela da iskopavanje litijuma nije uslov Evropske unije za Srbiju, ali jeste potencijal i mogućnost koju Evropa vidi za Srbiju i region.

„Kada je predlagan Plan rasta pored ostalih tema, poput jedinstvenig prostora plaćanja ili zelene trake, odnosno ubrzane carinske procedure, nalazila se i tema kritičnih sirovina, to je jedna od oblasti ključna za ubrzavanje integracija“, kazala je ona.

Panel „Od Belgije do Mađarske – Nove mogućnosi za dalje ubrzanje procesa proširenja“ organizovale su organizacije Centar za evropske politike i Delegacija EU u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.