Američki ambasador u BiH: RS ne može da postoji van BiH, secesija bi značila kraj Republike Srpske

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi je izjavio da Republika Srpska ne može da postoji van BiH i da bi secesija tog entiteta „značila kraj Republike Srpske“.

„Republika Srpska jednostavno ne može postojati van BiH. Secesija RS, razdruživanje ili koji god termin Dodik izmisli, to znači kraj Republike Srpske“, upozorio je večeras Marfi u intrevjuu za Javni servis BiH (BHRT).

On je ukazao da je retorika o secesiji predsednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika opasna stvar za BiH i ceo Zapadni Balkan, dodavši da RS ni po Ustavu nema načina za otcepljenje i da bi svako delovanje u tom smeru značilo kraj Republike Srpske.

„Ja ne mogu predviđati šta će Dodik uraditi ili šta neće, ali mogu reći nekoliko stvari o njegovim izjavama i delima: secesija i retorika o secesiji i aktivnosti su opasne za BiH, opasne su za sve njene građane, uključujući i stanovnike u RS, i opasne su kada je reč o bezbednosti Zapadnog Balkana kao regiona“, kazao je američki ambasador.

Podvukao je da SAD podržavaju teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH, dodavši da se to neće promeniti u budućnosti.

Marfi je istakao da BiH nije „unija dve države“, odnosno da entiteti nisu države, nemaju prava na secesiju ili razdruživanje ili, rekao je, kakav god drugi termin Dodik želi da nađe za secesiju.

Kazao je da međunarodna zajednica neće više činiti ustupke predsedniku RS, ocenivši da su dale rezultate američke sankcije uvedene zvaničnicima oba entiteta.

„Ako napravite ustupak, kao što smo ranije radili, onda će on (Dodik) to ‘staviti u svoj džep’ i nikad ne ispuniti svoj deo dogovora. Tako se slabi država BiH, a on se onda vrati i traži još više. Evo šta više nećemo uraditi: Više nećemo praviti ustupke siledžiji“, naglasio je on.

Govoreći o problemima u radu Ustavnog suda BiH, američki ambasador je rekao da SAD snažno podržavaju Ustavni sud BiH koji ima ključnu ulogu u sprovođenju Ustava BiH i vladavini prava.

Dodao je da SAD podržavaju i rad stranih sudija u tom sudu, naglasivši da Dodik odbijanjem da u Ustavni sud BiH imenuje dvoje novih srpskih sudija, umesto onih koji su po sili zakona otišli u penziju, pokušava da umanji jurisdikciju tog suda u Republici Srpskoj.

„U suštini, stvorio je blokadu i krizu i zauzvrat traži nešto. On želi da natera međunarodnu zajednicu i lokalne aktere da prihvate njegove zahteve u krizi koju je on stvorio. To je pogrešna stvar. Isto je radio i ranije s reformom policije, prisustvom međunarodnih sudija i tužilaca u državnim institucijama“, ocenio je Marfi.

Američki ambasador je ponovio da SAD podržavaju težnje BiH da se pridruži NATO savezu, ali da „suština NATO-a nisu aspiracije. Za ulazak u NATO treba puno marljivog rada, teških odluka, izgradnju kompromisa, političkog konsenzusa, a toga nije bilo dovoljno do sada. Nije bilo dovoljno reforme odbrambenog sistema u proteklih osam, devet godina“, kazao je on.

Po njegovim rečima, to nije problem samo za ovu vlast, to je bio problem i s prethodnim vladama.

„Ako tražite pojedince koji su vas izneverili, to su sadašnji političari koji su na vlasti i sadašnja opozicija. I jedni i drugi dele krivicu“, ukazao je Marfi.

Ocenio je da se situacija može promeniti ako BiH donese reformski plan odbrane bez politizacije i ako sprovede Pregled odbrane iz 2016. godine.

(Beta)

