Američki profesor Kapčan:Kurti vuče nepotrebno provokativne poteze

Profesor američkog Univerziteta Džordžtaun (Georgetown) Čarls Kapčan izjavio je danas da kosovski premijer Aljbin Kurti vuče nepotrebno provokativne poteze koji nisu korisni iako su opravdani u smislu suverenih prava.

Nekadašnji direktor za evropska pitanja u američkom Nacionalnom savetu za bezbednost u Beloj kući rekao je za Radio slobodnu Evropu (RSE) da Kurti porukom Srbima na severu Kosova da ne mogu više da koriste dinar igra na nacionalističku kartu, čime otežava napredak u primeni Ohridskog sporazuma.

„Svakako ne želim ovde da impliciram da je (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić kooperativna ličnost koja je spremna na sporazum sa Kosovom. On takođe igra na nacionalističku kartu i vuče provokativne poteze. To je dvosmerna ulica, odnosno obostrano ponašanje, pa će biti potrebni bolni kompromisi obe strane da bi se rešio ovaj dugogodišnji spor i ćorsokak“, naveo je Kapčan.

Dodaje da bi Kosovo trebalo da odloži sprovođenje odluke o zabrani dinara jer ne dobija ništa naspram „cene takve oduke“ koju međunarodna zajednica doživljava nepotrebno provokativnom i da trenutno nisu potrebne mere koje pojačavaju tenzije.

„Deo problema sa ovim blokadama oko dinara i drugim sporovima – jeste užarena debata i prepucavanja lidera. Sve se to preliva i utiče na stavove javnosti. To onda povratno otežava Kurtiju i Vučiću donošenje teških odluka jer ne veruje da njihovo javno mnjenje to podržava“, kazao je on.

Kapčan dodaje da je Ohridski sporazum za Prištinu verovatno najbolja šansa od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, i treba nastaviti rad da se ona iskoristi.

„Smatram da to nije u interesu Kosova, jer ako se sveukupno vratimo u 1999, a svakako u vreme odmah nakon 2008, tada je Srbija doživljavana kao problem, kao zemlja koja otežava život, izaziva nevolje na severu Kosova odbijajući da se angažuje na normalizaciji odnosa. Dakle, ako sagledamo širu sliku, nisam siguran da su ovi potezi korisni, iako su opravdani u smislu suverenih prava“, rekao je on.

(Beta)

